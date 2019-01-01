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عاجل| جنش يخضع لجراحة بألمانيا بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

11:32 م | الجمعة 28 يونيو 2019
كتب: محمد الصايغ
عاجل| جنش يخضع لجراحة بألمانيا بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس

صلاح وجنش

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بات في حكم المؤكد، سفر محمود عبد الرحيم جنش، حارس مرمى نادي الزمالك، إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، من أجل الخضوع لجراحة هناك.

وتعرض "جنش"، لإصابة في مران المنتخب المصري مساء اليوم الجمعة، ونقل على أثرها إلى المستشفى، لأجل الخضوع لبعض الفحوصات الطبية.

وأثبتت الفحوصات الطبية، إصابة الحارس بقطع في وتر أكيلس، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتروح ما بين 6 إلى 8 شهور.

المنتخب يستدعي أبوجبل بعد إصابة جنش

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، استدعاء حارس مرمى سموحة محمد أبو جبل للمشاركة في تدريبات الفراعنة خلال الفترة المقبلة.

ولا يحق للمنتخب المصري استبدال أي لاعب بعد انطلاق البطولة وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

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