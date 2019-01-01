لفتة رائعة من لاعبي الزمالك بعد إصابة جنش مع المنتخب الوطني

حرص لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على إجراء اتصالات هاتفية مع زميلهم في الفريق محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق للاطمئنان عليه بعد الأصابة التي تعرض لها مع منتخب مصر لتخفيف آلام الإصابة وفى محاولة من اللاعبين لتخفيف حدة الإصابة على اللاعب ومساندته فى إصابته.

وتعرض محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال التدريبات الأخيرة مع منتخب مصر استعدادا لمواجهة أوغندا، بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

ويغيب محمود عبدالرحيم "جنش" عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أشهر.

جنش يطير إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة

ومن المقرر أن يغادر محمود عبدالرحيم "جنش" معسكر المنتخب الوطني، يوم السبت، وذلك من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة على مستوى القدم.

وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب ومعه طبيب الأبيض من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.