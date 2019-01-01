بالصور| محمد صلاح يدعم جنش بعد إصابته: "ستعود بخير قريبًا"

قام اللاعب محمد صلاح بدعم زميله في المنتخب المصري، الحارس محمود عبد الرحيم جنش، بعد إعلان إصابة الأخير بقطع في وتر أكيلس.

ونشر "صلاح" صورة عبر خاصية "ستوري انستجرام"، تجمعه بـ"جنش" معلقًا عليها: "ستعود بخير قريبًا".

جنش يغيب 8 أشهر

وتعرض اللاعب محمود "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، وذلك أثناء تدريبات منتخب مصر، التي أجريت مساء أمس استعدادًا لمواجهة أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأصيب "جنش"، خلال مران المنتخب الوطني الليلة، قبل أن يتم نقله إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وتشخيص حالته بشكل نهائي، بعد ما أكد التشخيص المبدئي إصابته بالتواء في الكاحل.

وخضع اللاعب للأشعة، التي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتروح ما بين 6 إلى 8 شهور.

استدعاء أبو جبل

قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني، بقيادة المكسيكي خافيير أجيري استدعاء حارس مرمى سموحة محمد أبو جبل للمشاركة في تدريبات الفراعنة خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب الإصابة القوية التي تعرض لها "جنش".

استدعاء "أبو جبل" جاء للمشاركة في تدريبات المنتخب الوطني فقط دون المشاركة في مباريات البطولة، حيث لا تسمح لائحة البطولة باستبدال "جنش" بلاعب آخر.

جنش يخضع للجراحة في ألمانيا.

بات في حكم المؤكد، سفر حارس الزمالك الدولي "جنش"، إلى ألمانيا خلال الأيام المقبلة، من أجل الخضوع لجراحة هناك.

واتفق طبيب الزمالك محمد أسامة مع طبيب منتخب مصر على ضرورة إجراء الحارس جراحة منتظرة في ألمانيا، خاصة وأن اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف العملية الجراحية.

وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب ومعه طبيب الأبيض من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة.