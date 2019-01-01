محمد صلاح يستعد لمواجهة أوغندا بـ"الطاولة"

نشر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وهو يلعب الطاولة، في معسكر المنتخب الذي يستعد لخوض الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة أوغندا في التاسعة مساء غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الأولى بمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا 2019 التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل.

وفاز الفراعنة بالجولة الأولى لمباريات أمم أفريقيا على زيمبابوي بهدف دون رد،ثم تغلب المنتخب على نظيره الكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد.

جنش خارج معسكر المنتخب قبل الإصابة

وغادر محمود عبدالرحيم "جنش" معسكر المنتخب الوطني، اليوم السبت، وذلك من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء جراحة عاجلة على مستوى القدم، وذلك بعد إصابته خلال تدريبات المنتخب الوطني، مساء الجمعة، ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة أوغندا، السبت المقبل، بالجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقامة فعالياتها حاليًا على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو، حيث اتفق طبيب الزمالك محمد أسامة مع طبيب منتخب مصر على ضرورة إجراء الحارس جراحة منتظرة في ألمانيا، خاصة وأن اتحاد الكرة هو من سيتحمل تكاليف العملية الجراحية.

ومن المنتظر أن تشهد الساعات القليلة المقبلة إنهاء الإجراءات اللازمة لاستخراج التأشيرة الخاصة باللاعب ومعه طبيب الأبيض من أجل السفر إلى ألمانيا لإجراء الجراحة، بعد تعرض حارس الزمالك للإصابة بقطع في وتر إكيلس وسوف يغيب عن الملاعب لمدة طويلة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر.

وحرص العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني على إجراء اتصالات هاتفية مع زميلهم في الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"حارس مرمى الفريق للاطمئنان عليه ودعمه بعد الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب مصر في محاولة منهم لتخفيف آلام الإصابة وإضافة إلى محاولة اللاعبين تخفيف حدة الإصابة على اللاعب.

وحرص العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني على إجراء اتصالات هاتفية مع زميلهم في الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"حارس مرمى الفريق للاطمئنان عليه ودعمه بعد الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب مصر في محاولة منهم لتخفيف آلام الإصابة وإضافة إلى محاولة اللاعبين تخفيف حدة الإصابة على اللاعب، وخضع حارس مرمى المنتخب والزمالك للأشعة، التي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، والتي سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور، ليضع المنتخب الوطني في مأزق بعد أن أصبح يمتلك حارسين فقط في البطولة القارية وهما محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز.