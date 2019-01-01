بالصور| لاعبو المنتخب يودعون جنش أثناء مغادرة المعسكر بـ"العكاز"

ودع لاعبو المنتخب الوطني، محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك أثناء مغادرته للمعسكر صباح اليوم السبت، بعد إصابته بقطع في وتر إكيلس.

وظهر جنش، بالعكاز خلال مغادرته لمعسكر المنتخب وحرص لاعبو الفراعنة على التقاط صورة تذكارية مع الحارس ومواساته بعد الإصابة التي لحقت به.

أبو جبل بديل جنش في المنتخب

جدير بالذكر أن محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي سموحة انضم إلى معسكر المنتخب المقام حاليا لخوض منافسات بطولة أمم أفريقيا 2019.

وجاء ذلك الأمر بعد الإصابة التي تعرض لها محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى الزمالك، خلال مران أمس الجمعة، وتعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس، ليتأكد غيابه عن الملاعب فترة تصل من 6 إلى 8 شهور.

وخضع حارس مرمى المنتخب والزمالك للأشعة، التي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، والتي سيغيب على أثرها عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 8 شهور، ليضع المنتخب الوطني في مأزق بعد أن أصبح يمتلك حارسين فقط في البطولة القارية وهما محمد الشناوي حارس الأهلي، وأحمد الشناوي حارس بيراميدز،وحرص العديد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني على إجراء اتصالات هاتفية مع زميلهم في الفريق محمود عبد الرحيم "جنش"حارس مرمى الفريق للاطمئنان عليه ودعمه بعد الإصابة، التي تعرض لها مع منتخب مصر في محاولة منهم لتخفيف آلام الإصابة وإضافة إلى محاولة اللاعبين تخفيف حدة الإصابة على اللاعب.

ويرفض الجهاز الفني للزمالك، مبدأ رحيل الحارس عمر صلاح نهائياً خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبلة، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى بجوار عماد السيد، فى ظل إصابة محمود عبد الرحيم جنش الحارس الأساسي بقطع فى وتر أكيلس وحاجته فترة طويلة قبل العودة للمباريات.