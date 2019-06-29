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مصدر لـ"الوطن سبورت": انتظروا كهربا في الأهلي الأسبوع المقبل

08:26 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: محمود فؤاد
مصدر لـ"الوطن سبورت": انتظروا كهربا في الأهلي الأسبوع المقبل

محمود عبد المنعم كهربا

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كشف مصدر مقرب من محمود عبد المنعم كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن اللاعب يرحب بشدة بالرحيل عن الفريق الأبيض، والانتقال للأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن سبورت"، أن اللاعب محمود كهربا أنهى اتفاقه مع أحد مسؤلي الأهلي على ارتداء التيشرت الأحمر، بعد انتهاء أزمته مع الزمالك ونجاحه في الحصول على أوراق تثبت صحة موقفه.

وشدد المصدر، على أنه سيتم حسم موقف كهربا الأسبوع المقبل، وستكون مفاجأة كبرى بانتقاله للأهلي.

ويتواجد كهربا حاليًا في الساحل الشمالي، ويرفض الانتظام في تدريبات الزمالك، حيث أغلق هاتفه ويتواصل فقط مع بعض من أصدقائه المقربين وعائلته، إضافة للمحامي الخاص به.

وكانت مصادر مطلعة داخل إدارة النادي الأهلي، ذكرت في تصريحات لـ"الوطن سبورت"، أن كهربا قد وقع بالفعل للأهلي لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك الأسبوع الماضي في الساحل الشمالي، مستغلا خطأ في توثيق عقده مع الزمالك.

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