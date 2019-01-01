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تعادل سلبي بين بنين وغينيا بيساو في الشوط الأول

10:55 م | السبت 29 يونيو 2019
كتب: حسين غريب
تعادل سلبي بين بنين وغينيا بيساو في الشوط الأول

بنين وغينيا بيساو

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انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين بنين وغينيا بيساو في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وانخفض الأداء بشكل كبير باستثناء ال10 دقائق الأولى من الشوط الأول، الذي شهد نشاطا ملحوظا من الفريقين رغبة في التسجيل.

انخفاض ملحوظ في الأداء بلقاء غينيا وبنين

وقل نسق اللعب بشكل كبير وكان الشوط الأول فقيرا للغاية من حيث المحاولات على المرمى التي لم ترتق للفرصة الخطيرة.

ويسعى منتخب بنين، لتحقيق أول فوز في تاريخه بكأس الأمم الأفريقية، قد يمكنه من وضع قدمًا في دور الـ16 من منافسات البطولة، وخاصة أنه سيرفع رصيده لـ4 نقاط، يحتل بهم المركز الثاني.

وفي المقابل، لم يقدم منتخب غينيا بيساو، الذي يحتل المركز الأخير بترتيب المجموعة، الأداء المطلوب في مواجهة الكاميرون، لكنه يحتاج إلى تقديم عرضًا قويًا اليوم، إذا أراد تحقيق هدفه وإحراز الفوز الأول له في البطولات الأفريقية، التي يخوضها للمرة الثانية على مدار تاريخه.

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