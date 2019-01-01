خاص بالصور| شاهد كواليس استعدادات منتخب مصر قبل مواجهة أوغندا غدًا

خاض المنتخب الوطني، تحت قيادة مديره الفني المكسيكي، خافيير أجيري، تدريباته الأخيرة على ستاد الكلية الحربية، وذلك ضمن استعدادات الفراعنة لمواجهة أوغندا على ستاد القاهرة الدولي، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وشهد تدريب المنتخب الوطني اليوم، السبت، أول ظهور لحارس مرمى سموحة محمد أبو جبل، والذي استدعاه الجهاز الفني للمنتخب الوطني للمشاركة في التدريبات فقط بدلًا من المصاب محمود عبدالرحيم "جنش" .

ظهور عمرو وردة في تدريبات منتخب مصر

وظهرت علامات الجدية والحماس على كافة اللاعبين في مران الفريق قبل مباراة الغد، كما ظهر عمرو وردة من جديد في تدريبات المنتخب الوطني للمرة الثانية منذ صدور قرار العفو عنه من الاتحاد المصري لكرة القدم، والجهاز الفني والسماح له في المشاركة مجددًا في المباريات المقبلة بعد انتهاء دور المجموعات من البطولة.

وفاز المنتخب بالجولة الأولى على زيمبابوي بهدف دون رد، ويسعى للفوز على الكونغو من أجل الوصول للنقطة السادسة بالمجموعة الأولى وحسم التأهل لدور الستة عشر.