أحدث الأخبار

أخر الأخبار

أول تعليق من رئيس الزمالك على توقيع كهربا للأهلي

"بيساو بيكاتي" يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة غينيا وبنين

أحمد عادل عبدالمنعم يثير أزمة داخل الزمالك

بالصور| عمرو وردة في ظهور خاص بمران منتخب مصر استعدادًا لأوغندا

منتخب بنين يتعادل مع غينيا بيساو بأمم أفريقيا

12:01 ص | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: حسين غريب
منتخب بنين يتعادل مع غينيا بيساو بأمم أفريقيا

بنين وغينيا بيساو

أخبار متعلقة

انتهت مباراة بنين وغينيا بيساو بالتعادل السلبي  في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وانخفض الأداء بشكل كبير باستثناء ال10 دقائق الأولى من الشوط الأول، الذي شهد نشاطا ملحوظا من الفريقين رغبة في التسجيل.

وقل نسق اللعب بشكل كبير وكان الشوط الأول فقيرا للغاية من حيث المحاولات على المرمى التي لم ترتق للفرصة الخطيرة.

الشوط الثاني فقير جدا

لم يحمل الشوط الثاني جديدا على مستوى الأداء أو النتيجة فعلى ما يبدو أن الفريقين ارتضيا بالحصول على نقطة التعادل.

ولم تقدم التغييرات في الشوط الثاني جديدا حيث غلب الطابع الدفاعي وتبادل الفريقان الكرة في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى.

وبعد تعادل اليوم حصل كل منتخب على نقطة ليكون ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: الكاميرون في الصدارة برصيد 4 نقاط، وغانا نقطتين وبنين نقطتين وغينيا بيساو نقطة.

 

أخبار قد تعجبك

سيدورف: سنهزم مصر في وجود محمد صلاح.. وسأعود إلى الكاميرون بالكأس

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • بوروندي

    بوروندي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • أوغندا

    أوغندا

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • مصر

    مصر

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جمهورية الكونغو

    جمهورية الكونغو

الأكثر قراءة

زكريا ناصف: "تريزيجيه مطلوب في ليفربول وريال مدريد"

بالصور| بعد إحالته للتحقيق.. كهربا يُلمح بتوقيعه للأهلي بصورة مع صالح جمعة

مدير شئون اللاعبين باتحاد الكرة: كهربا لم يطلب فسخ عقده مع الزمالك
أسلحة متعددة لـ"الكاميرون وغانا" في نهائى مبكر بأمم أفريقيا 2019