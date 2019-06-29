منتخب بنين يتعادل مع غينيا بيساو بأمم أفريقيا

انتهت مباراة بنين وغينيا بيساو بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الثانية ضمن منافسات المجموعة السادسة.

وانخفض الأداء بشكل كبير باستثناء ال10 دقائق الأولى من الشوط الأول، الذي شهد نشاطا ملحوظا من الفريقين رغبة في التسجيل.

وقل نسق اللعب بشكل كبير وكان الشوط الأول فقيرا للغاية من حيث المحاولات على المرمى التي لم ترتق للفرصة الخطيرة.

الشوط الثاني فقير جدا

لم يحمل الشوط الثاني جديدا على مستوى الأداء أو النتيجة فعلى ما يبدو أن الفريقين ارتضيا بالحصول على نقطة التعادل.

ولم تقدم التغييرات في الشوط الثاني جديدا حيث غلب الطابع الدفاعي وتبادل الفريقان الكرة في وسط الملعب دون خطورة حقيقية على المرمى.

وبعد تعادل اليوم حصل كل منتخب على نقطة ليكون ترتيب المجموعة السادسة كالتالي: الكاميرون في الصدارة برصيد 4 نقاط، وغانا نقطتين وبنين نقطتين وغينيا بيساو نقطة.