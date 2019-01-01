كوكا أساسيًا.. التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام أوغندا

يواجه منتخب مصر نظيره الأوغندي، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساء، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى.

ومن المنتظر إجراء خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر، بعض التعديلات على التشكيل الأساسي التي خاضت مواجهتي زيمبابوي والكونجو الديموقراطية، بهدف إراحة بعض اللاعبين، وكذلك تجنبهم الحصول على إنذار يتسبب في إيقافهم بمباراة ثمن النهائي، خاصة بعدما حسم الفراعنة تأهلهم إلى الدور الثاني.

ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكي خافيير أجيري بالتشكيل المكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - باهر المحمدي - أحمد المحمدي

خط الوسط: نبيل دونجا - محمد النني - عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح - محمود تريزيجيه - أحمد حسن كوكا

المجموعة الأولى

ويتصدر المنتخب المصري المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على منتخبي أوغندا والكونجو الديموقراطية، فيما يأتي منتخب أوغندا ثانيًا برصيد 4 نقاط، والمنتخب الزيمبابوي ثالثًا برصيد نقطة وحيدة، قبل متذيل الترتيب منتخب الكونجو الديموقراطية برصيد خالٍ من النقاط.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو حاسم صعوده إلى الدور ثمن النهائي، ويحتاج فقط لنقطة وحيدة أمام زيمبابوي لضمان الحصول على المركز الأول، فيما يحصد الفوز له العلامة الكاملة.

على جانب آخر يسعى منتخب أوغندا للحصول على نقطة وحيدة من أجل ضمان الحصول على المركز الثاني والتأهل إلى الدور ثمن النهائي من كأس أمم أفريقيا، فيما يجعله الفوز متصدرًا للمجموعة، وتدخله الهزيمة في صراع مع منتخب زيمبابوي على المركز الثاني، في حال فاز منتخب زيمبابوي على الكونغو الديموقراطية، ويحسم الصراع بينهما في تلك الحالة، فارق الأهداف الذي يمتلكه كل فريق.

موعد مباريات الغد

تُفتتح مباريات كأس أمم أفريقيا اليوم الأحد، بمواجهة نيجيريا ومدغشقر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية، في تمام الساعة السادسة مساءا، على ملعب الإسكندرية، وتنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 وتايم سبورت (بث أرضي).

وفي نفس التوقيت، على ملعب السلام، تقام مواجهة غينيا وبوروندي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية أيضًا، والتي تنقل على قنوات beIN MAX 2 HD والقناة الأولى (بث أرضي).

وتختتم مباريات اليوم الإفريقية، بمواجهة مصر وأوغندا، في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى وتنقل على قنوات beIN SPORTS MAX 1 وتايم سبورت (بث أرضي).

وفي الساعة العاشرة أيضًا، تقام مواجهة زيمبابوي والكونجو الديموقراطية، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، وتنقل على beIN MAX 2 HD والقناة الأولى (بث أرضي).