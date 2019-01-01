تعرف على موعد مباراة مصر وأوغندا والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا المباراة الأخيرة للمنتخب المصري أمام نظيره أوغندا في دور المجموعات بالمجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 يوليو القادم.

وتنقل مباراة مصر وأوغندا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد "بي إن سبورت ماكس 1"، كما سيتم إذاعة اللقاء عبر شاشة "تايم سبورت" المصرية.

منتخب مصر يتأهل لدور الـ16 من بطولة أمم أفريقيا

وتمكن منتخب الفراعنة في ضمان التأهل للدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد التغلب على كل من منتخب زيمبابوي بهدف مقابل لا شيء، وعلى الكونغو الديموقراطية بهدفين دون رد.

ويأمل المنتخب المصري في مواصلة الانتصارات بالفوز على منتخب أوغندا بعدما نجح في الفوز خلال آخر مباراتين، كما يسعى المنتخب للفوز بالبطولة بشكل عام، خاصة أنه يمتلك عدد من المميزات منها على سبيل المثال أن الفريق يمتلك ميزة الأرض والجمهور، كما أن الفريق يمتلك محمد صلاح، وهو واحد من أهم لاعبي العالم في الوقت الحالي.

حظوظ المنتخب الأوغندي

ومن ناحية أخرى يدخل المنتخب الأوغندي المباراة باحثا عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفراعنة ليضمن تأهله للدور الـ16 من البطولة، بعدما تمكن في الفوز في اللقاء الأول بهدفين مقابل لا شيء أمام منتخب الكونغو الديموقراطية، والحصول على نقطة في المباراة الثانية أمام منتخب زيمبابوي بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويمتلك المنتخب الأوغندي المدير الفني سبستيان ديسابر والذي نجح بعدما ترك نادي الإسماعيلي المصري في بناء فريق قوي ع المنتخب الأوغندي يكون قادرا على المنافسة والاستمرار في بطولة كأس الأمم، كما يقود المنتخب الحارس دينيس أونياجو حارس مرمى صنداونز الجنوب أفريقي والذي نجح في إحراج القطبين من قبل.