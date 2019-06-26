بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

يقدم "الوطن سبورت" بثا مباشرا لمباراة مصر وأوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل.

وتنقل المباراة التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب القاهرة الدولي، على قنوات beIN MAX 1 HD وتايم سبورت (بث أرضي).

موقف المجموعة مصر وأوغندا قبل اللقاء

وتتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.

ويكفي المنتخب التعادل لضمان الصدارة على حساب أوغندا، بينما يسعى المنتخب الأوغندي في الفوز لضمان صدارة المجموعة.