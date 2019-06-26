أحدث الأخبار

أخر الأخبار

رئيس الاتحاد الأفريقي يهنىء منتخب مدغشقر في غرف خلع الملابس

الجماهير تهتف "كوكا.. كوكا" بعد إصابته في مباراة أوغندا

بالصور| beIN سبورت تعيد هيكتور كوبر لمنتخب مصر في مباراة أوغندا

بالفيديو| مصر تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

08:14 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: بث مباشر
بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

بث مباشر مباراة مصر وأوغندا

أخبار متعلقة

يقدم "الوطن سبورت" بثا مباشرا لمباراة مصر وأوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل. 

وتنقل المباراة التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب القاهرة الدولي، على قنوات beIN MAX 1 HD وتايم سبورت (بث أرضي).

موقف المجموعة مصر وأوغندا قبل اللقاء

وتتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.

ويكفي المنتخب التعادل لضمان الصدارة على حساب أوغندا، بينما يسعى المنتخب الأوغندي في الفوز لضمان صدارة المجموعة.

 

أخبار قد تعجبك

الزعامة يا أبطال.. منتخب مصر يواجه أوغندا في ختام مبارياته بالمجموعات

استطلاع رأى

  • مدغشقر

    مدغشقر

  • 2

    :

    0

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • نيجيريا

    نيجيريا

  • بوروندي

    بوروندي

  • 0

    :

    2

    06:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • غينيا

    غينيا

  • أوغندا

    أوغندا

  • 0

    :

    2

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • مصر

    مصر

  • زيمبابوي

    زيمبابوي

  • 0

    :

    2

    09:00 PM

    كأس الأمم الإفريقية
  • جمهورية الكونغو

    جمهورية الكونغو

الأكثر قراءة

بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

أول تعليق من رئيس الزمالك على توقيع كهربا للأهلي

بث مباشر لمباراة مصر وأوغندا في كأس الأمم الأفريقية اليوم الأحد 30-6-2019
حوار| نابي كيتا: سنقاتل حتى النهاية لتحقيق الصعود.. وصلاح قدوتي وساعدني كثيرًا