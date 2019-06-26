بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر وأوغندا

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بث مباشر مباراة مصر وأوغندا
يقدم "الوطن سبورت" بثا مباشرا لمباراة مصر وأوغندا، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل.
وتنقل المباراة التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساءا، على ملعب القاهرة الدولي، على قنوات beIN MAX 1 HD وتايم سبورت (بث أرضي).
وتتصدر منتخب مصر ترتيب المجموعة الأولى برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط.
ويكفي المنتخب التعادل لضمان الصدارة على حساب أوغندا، بينما يسعى المنتخب الأوغندي في الفوز لضمان صدارة المجموعة.
مدغشقر
2
:
0
06:00 PMكأس الأمم الإفريقية
نيجيريا
بوروندي
0
:
2
06:00 PMكأس الأمم الإفريقية
غينيا
أوغندا
0
:
2
09:00 PMكأس الأمم الإفريقية
مصر
زيمبابوي
0
:
2
09:00 PMكأس الأمم الإفريقية
جمهورية الكونغو
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