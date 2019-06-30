مدرجات ستاد القاهرة تشتعل بالهتافات.. وتتفاعل مع علم مصر

اشتعلت مدرجات ستاد القاهرة بالهتافات فور نزول علم مصر برفقة المنظمين لعمل بروفة للعلم الذي سيتواجد على أرضية الملعب قبل دخول اللاعبين، قبل بدء المباراة بساعتين.

وتعتبر مباراة مصر وأوغندا مرتقبة وهامة بين المنتخبين، حيث يريد المنتخب الوطني حسم المركز الأول لصالحه، فيما يريد المنتخب الأوغندي التأهل للدرو الثاني خاصة بعد الأداء القوي والجيد الذي ظهر عليه خلال المباراتين السابقتين، بقيادة سبيستيان ديسابر.

المجموعة الأولى "مصر"

يتربع المنتخب المصري صدارة المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من الفوز على منتخبي أوغندا والكونجو الديموقراطية، فيما يأتي منتخب أوغندا ثانيًا برصيد 4 نقاط، والمنتخب الزيمبابوي ثالثًا برصيد نقطة وحيدة، قبل متذيل الترتيب منتخب الكونجو الديموقراطية برصيد خالٍ من النقاط.

ويدخل منتخب مصر اللقاء وهو حاسم صعوده إلى الدور ثمن النهائي، ويحتاج فقط لنقطة وحيدة أمام زيمبابوي لضمان الحصول على المركز الأول.