بالفيديو.. جنش يحيي جماهير مصر "بالعكاز" قبل مباراة أوغندا

حرص محمود عبد الرحيم جنش على تحية الجماهير المصرية المتواجدة في مدرجات مباراة الفراعنة أمام أوغندا باستاد القاهرة.

وظهر جنش بالعكاز بعد إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال تدريبات الفراعنة استعدادا لمباراة أوغندا التي تقام اليوم بستاد القاهرة.

وأصر جنش على الاستمرار في معسكر الفراعنة خلال مباراة الفريق اليوم أمام أوغندا، في ختام دور المجموعات للمجموة الأولى ببطولة الأمم الأفريقية.

وتقرر أن يتواجد "جنش" على مقاعد البدلاء في مباراة اليوم، رغم تعرضه للإصابة بقطع في وتر أكيلس خلال مران المنتخب خلال الأيام الماضية.

ويتجه جنش إلى ألمانيا يوم الثلاثاء المقبل، لإجراء جراحة وتر أكيلس بعد تعرضه للإصابة خلال مران المنتخب.