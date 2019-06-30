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بالفيديو| كوكا يخرج مصابا من مباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا

09:41 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| كوكا يخرج مصابا من مباراة مصر وأوغندا بأمم أفريقيا

أحمد حسن كوكا

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عجز مهاجم المنتخب الوطني أحمد حسن "كوكا" عن استكمال مباراة مصر والكونغو ديموقراطية، والتي تجمع كلا المنتخبين حاليًا على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأول من بطولة كأس الأمم الأفريقية والتي تستضيفها مصر من الفترة من 21 من الشهر الجاري، وحتى 19 من يوليو المقبل. 

جاء ذلك عقب تعرضة للإصابة في الكاحل، بعد إحدى الكرات المشتركة مع أحد لاعبي المنتخب الأوغندي.

    

ويتربع المنتخب المصري صدارة المجموعة الأول،  برصيد ست نقاط، أمام أوغندا بأربع نقاط، ثم زيمبابوي بنقطة واحدة، وأخيرًا الكونغو الديموقراطية بلا نقاط، وبدون أي فوز.

ويحاول المنتخب المصري الخروج من اللقاء بالتعادل علي أقل تقدير، لضمان الصدارة، بينما يسعى المنتخب الأوغندي في الفوز للصعود لدور الـ16 كمركز أول، وضمان الصعود. 

  

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