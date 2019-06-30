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بالفيديو| منتخب الكونغو ينهي الشوط الأول متقدمًا على زيمبابوي بثنائية في أمم أفريقيا

بالفيديو| مصر تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول

09:55 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: حسين غريب
بالفيديو| مصر تتقدم على أوغندا بثنائية في الشوط الأول

مصر

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انتهى الشوط الأول من مباراة مصر وأوغندا بالجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى، من أمم أفريقيا 2019، بتقدم مصر بهدفين دون رد.

سجل ثنائية منتخب مصر محمد صلاح وأحمد المحمدي في الدقائق 36 و46.

وبدأ منتخب أوغندا المباراة بشكل أفضل جدا من مصر، حيث سيطر على الكرة وهدد مرمى الشناوي بأكثر من فرصة خطيرة.

لم تظهر لمصر خطورة حقيقة على المرمى باستثناء توغل بعد 5 دقائق من محمود تريزيجيه لكن دفاع أوغندا أبعد الكرة.

أوغندا تظهر بشكل أفضل انحصر اللعب بعد مرور 12 دقيقة في وسط الملعب، فيما اعتمد أوغندا على الضغط على لاعبي مصر وشن الهجمات مستغلين الكرات الثابتة، في الوقت الذي اختفى فيه هجوم مصر تماما.

منتخب أوغندا واصل الضغط ويسدد كيامبادا تسديدة قوية يحولها الشناوي لركنية، فيما يشارك مروان محسن بديلا للمصاب أحمد حسن كوكا.

كوكا يغادر للإصابة

نشط هجوم مصر لكن بشكل فردي عن طريق المرتدات عبر محاولات محمد صلاح وتريزيجيه.

وأضاف أحمد المحمدي الهدف الثاني في الدقيقة 46 من تصويبة رائعة لينهي الفراعنة الشوط الأول متقدمين بهدفين دون رد.

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد الفوز فى مباراتى زيمبابوى والكونغو الديموقراطية على التوالى، بينما يمتلك أوغندا صاحبة المركز الثانى 4 نقاط، وتأتى زيمبابوى فى المركز الثالث بنقطة واحدة وأخيرا الكونغو الديمقراطية بدون رصيد.

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