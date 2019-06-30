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60 دقيقة| أمم أفريقيا: أوغندا الأخطر رغم تقدم مصر.. وصلاح يهدر هدف محقق

10:20 م | الأحد 30 يونيو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
60 دقيقة| أمم أفريقيا: أوغندا الأخطر رغم تقدم مصر.. وصلاح يهدر هدف محقق

مصر واوغندا

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مرت 60 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة مصر وأوغندا، والتي تجمع كلا الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل، وماتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين.

في الدقيقة 52، محمد صلاح انفرد بمرمى أوغندا، وسدد كرة قوية على يمين دينيس أونيانجو حارس أوغندا، والذي تصدى للكرة ببراعة كبيرة.

    

في الدقيقة 54، خطأ فادح من باهر المحمدي مدافع المنتخب المصري، والذي فقد الكرة بشكل غريب داخل منطقة الجزاء فسددها فاروق ميا لاعب أوغندا بقدمه اليسرى لكن مرت فوق العارضة إلى خارج الملعب. 

في الدقيقة 56، ركلة حرة مباشرة لمصلحة المنتخب الأوغندي على حدود منطقة جزاء منتخب مصر نفذها فاروق ميا بتسديدة قوية لكن اعتلت العارضة إلى خارج الملعب ركلة مرمى لمصر. 

 

 

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