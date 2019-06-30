75 دقيقة| أمم أفريقيا: أوكوي يهدر هدفا محققا لأوغندا.. واستمرار تراجع أداء مصر

مرت 75 دقيقة حتى الآن من زمن مباراة مصر وأوغندا، والتي تجمع كلا الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بالمجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل، وماتزال تشير نتيجة اللقاء إلى تقدم الفراعنة بهدفين نظيفين.

واصل المنتخب الأوغندي تفوقه وتحكمه التام في وسط الميدان، وسط تراجع فني كبير في آداء أغلب لاعبي المنتخب الوطني.

في الدقيقة 62 فاروق ميا يسدد ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة جزاء مصر، لكنها مرت بجوار القائم في النهاية بسنتيمترات قليلة فقط.

وفي الدقيقة 63، المنتخب الوطني يجري ثاني تغييراته بنزول طارق حامد محل محمد النني.

وفي الدقيقة 66 توقفت المباراة لعدة دقائق لعلاج دينيس أونيانجو حارس مرمى أوغندا بعد سقوطه مصابًا.

وفي الدقيقة 70، أجرى المنتخب الأوغندي تغييرًا بنزول لوانجا محل خالد أوتشو.

وفي الدقيقة 72، حل حارس المرمى البديل أودنكارا محل أونيانجو حارس مرمى المنتخب الأوغندي الأساسي والذي خرج مصابًا، وذلك في ثاني تغييرات المنتخب الأوغندي.

في الدقيقة 75، إيمانويل أوكوي ينفرد بمرمى الشناوي بعد خطأ قاتل من أحمد حجازي ليسدد كرة كاد يحرز من خلالها أول أهداف أوغندا، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن بقليل.