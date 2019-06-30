الشناوي: صعود منتخب مصر لدور الـ16 مستحق.. وحزين لإصابة "جنش"

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن سعادته بفوز الفراعنة علي منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شئ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة، من المجموعة الأول في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة في مصر.

وقال الشناوي في تصريحات تلفزيونية علي قناة "تايم سبورت": "الحمد لله علي الفوز، وسعيد بما نقدمه، احنا كلنا بنشيل بعض، والمنتخب كله بيكمل بعض، وواجهنا منتخب أوغندا القوي والمنظم، لكن كنا رجالة وعلي قدر المسئولية".

وأضاف الشناوي: "سعيد بمستوايا في البطولة، ومازال لدي الأفضل، دائمًا أحلم بالإفضل".

حزين لاصابة جنش

وأختتم عن إصابة جنش حارس مرمى الزمالك:" حزين للغاية، بإصابة جنش، الحارس صحبي من 15 سنة، وهو حارس راجل، وسيعود أفضل من الأول، ومصر كلها معاك واللاعبين".

وفاز المنتخب المصري علي منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شئ، سجلهما محمد صلاح وأحمد المحمدي، في المباراة التي أقيمت علي إستاد القاهرة الدولي.

بهذا الانتصار ارتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد المنتخب الأوغندي عند 4 نقاط في الوصافة، ويضمن المنتخب الأوغندي تأهله لدور الـ 16 من البطولة.