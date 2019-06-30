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مدرب المنتخب: صدارة المجموعة ضمنت لنا مقابلة منتخب أقل في المستوى

12:03 ص | الإثنين 01 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
مدرب المنتخب: صدارة المجموعة ضمنت لنا مقابلة منتخب أقل في المستوى

منتخب مصر

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أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر، على أهمية الصعود أول في المجموعة الأول في كأس الأمم الأفريقية 2019 المقامة على الأراضي المصرية.

وقال رمزي في تصريحات صحفية عقب اللقاء: "كان لدينا أصرار كبير علي تصدر المجموعة، وذلك من أجل ضمان مقابلة منتخب أقل في دور الـ16".

وأضاف عن إصابة كوكا: "لم يتضح لنا حجم الإصابة حتي الأن، اللاعب سيجري فحوصات طبية، وبعدها سيتضح لنا حجم الإصابة بالتحديد".

المنتخب المصري يفوز علي أوغندا 

وفاز المنتخب الوطني على نظيره الأوغندي بثنائية نظيفة، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي، في ختام مباريات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة على الأراضي المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو المقبل. 

وتصدر منتخب مصر قمة مجموعته برصيد 9 نقاط، يليه أوغندا بأربعة نقاط والكونغو ثالثا برصيد 3 نقاط وزيمبابوي رابعا برصيد نقطة واحدة.

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