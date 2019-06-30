رسميا.. الإصابة تبعد كوكا عن منتخب مصر في دور الـ16

أثبتت الأشعة التي أجريت على أحمد حسن "كوكا"، لاعب المنتخب الوطني، بعد خروجه متأثرا في مباراة أمس الأحد أمام أوغندا، بختام مباريات المجموعة الأولى بكاس الأمم الأفريقية، أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل.

وقال الدكتور محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني، إن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من 5 إلى 7 أيام، مضيفا أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه من مساء أمس.

وشارك كوكا، بالتشكيل الأساسي لمصر أمام أوغندا، بالجولة الثالثة والأخيرة لمرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا، والتي انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد صلاح وأحمد المحمدي.

وتعرض كوكا للإصابة وشارك بدلا منه مروان محسن، وأكدت الأشعة غيابه عن المنتخب في مباراة دور الستة عشر المقرر إقامتها السبت المقبل.

حجازي يؤكد أن المنتخب حقق أهدافه بدور الستة عشر

وكان أحمد حجازي، نجم منتخب مصر، عبر عن سعادته البالغة بعد فوز منتخب مصر على منتخب أوغندا بهدفين مقابل لا شيء، مطمئنًا في الوقت ذاته الجماهير المصرية على حالته الصحية عقب إصابته في أنفه بمباراة زيمبابوي، قائلًا: "الحمد لله حالتي أحسن وكله تمام".

وأضاف حجازي، خلال تصريحات خاصة لقناة "on sports"، أن الفوز على أوغندا مهم للغاية بالنسبة لمنتخب مصر، حيث إن منتخب مصر استطاع تحقيق ما كان يسعى إليه وهو الفوز في الثلاث مباريات، التي خاضهم المنتخب، مستطردًا: "إن شاء الله نحاول نحسن الأداء من مباراة للثانية ونظهر بشكل أحسن يرضي الناس كلها مع النتيجة بإذن الله"، متابعا: "حاجة كويسة جدًا إننا نطلع من كل الثلاث مباريات دون هدف يُسجل في مرمى المنتخب، وإن شاء الله نكمل البطولة بشكل كويس".

وعن قيامه باستكمال مباراة زيمبابوي رغم إصابة أنفه، قال: "أنا روحت اعتذرت لطبيب المنتخب اللي قالي متكملش المباراة، وأنا أصريت إني أكملها، كانت حماس زائد، ودي مش حاجة صح، بالعكس دي حاجة غلط طبعًا ولازم نسمع كلام الطبيب لأنها ممكن تبقى لها خطورة كبيرة جدًا على الواحد".