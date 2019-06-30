أبو ريدة يناقش مع أجيري أسباب تراجع الأداء.. والمدير الفني يعد بالأحسن

من العدد الورقي

عقد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، جلسة مع المكسيكى خافيير أجيرى، عقب مباراة أوغندا، ضمن منافسات الجولة الأخيرة لمرحلة دور المجموعات ببطولة أمم أفريقيا الحالية، والتى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد، ودار نقاش بينهما حول المستوى الذى ظهر به المنتخب فى مباريات دور المجموعات، وبعض المشكلات التى ظهرت بالفريق خلال الفترة الأخيرة.

ونقل رئيس الجبلاية للمدير الفنى قلقه من مستوى منتخب مصر أمام أوغندا، وتخوفه من القادم بداية من مواجهة دور الستة عشر مع منتخبات أقوى وتلعب بطرق هجومية أكبر.

تحذير اللاعبين من السهر والتأخر فى لعب تنس الطاولة.. أحمد على يطلب فرصة المشاركة.. الأشعة تثبت إصابة «كوكا» بكدمة قوية ويغيب 7 أيام

ورد المدير الفنى للمنتخب على «أبوريدة»، وأكد له ثقته فى أداء اللاعبين، رغم أن هناك البعض منهم ما زال متخوفاً من اللعب بحضور 70 ألف متفرج، وأكد المدير الفنى المكسيكى لرئيس الجبلاية أنه يعمل على بث الثقة فى نفوس جميع اللاعبين، وأن الطموح سيزيد، والأداء سيتطور بداية من يوم السبت المقبل بدور الستة عشر، كما جدد «أبوريدة» ثقته فى اللاعبين لتقديم أفضل ما عندهم خلال المباريات المقبلة.

فى السياق نفسه حذر «أجيرى» اللاعبين من السهر والتأخر فى لعب تنس الطاولة حتى ساعات متأخرة، وكلف مساعديه وأحمد المحمدى قائد الفراعنة بمطالبتهم بالنوم المبكر، لكى لا ينعكس السهر على أدائهم فى التدريبات والمباريات خاصة أن مواجهات الحسم بالبطولة ستبدأ من دور الستة عشر والمنتخب الخاسر بداية من هذا الدور سيودع منافسات البطولة مباشرة.

على جانب آخر، تحدث أحمد على، مهاجم المنتخب مع أعضاء الجهاز الفنى حول رغبته فى المشاركة ومنحه فرصة اللعب مثل باقى زملائه خاصة أن الثنائى الهجومى مروان محسن وأحمد حسن كوكا شاركا فى مباريات مرحلة دور المجموعات، قائلاً: «عندى حماس شديد للعب والمشاركة وكلامى هذا لا يعنى اعتراضى على قرارات الجهاز الفنى، أنا أحترم أجيرى كثيراً لكن أتمنى المشاركة مع زملائى لإسعاد الجماهير»، وطالب أعضاء الجهاز الفنى للمنتخب اللاعب بالتركيز والاجتهاد فى التدريبات، مؤكدين أنه سيحصل على فرصة المشاركة قريباً».

وفى نفس السياق أثبتت الأشعة التى أجريت على اللاعب أحمد حسن «كوكا» لاعب المنتخب الوطنى بعد إصابته فى مباراة أوغندا أن الإصابة عبارة عن كدمة قوية فى الكاحل، وصرح محمد أبوالعلا طبيب المنتخب الوطنى بأن اللاعب يحتاج إلى فترة علاج من خمسة إلى سبعة أيام، مضيفاً أن برنامج العلاج بدأ تنفيذه حتى يعود اللاعب للمشاركة مع المنتخب بداية من مباراة دور الثمانية بعد تأكد غيابه عن مباراة دور الستة عشر.

فى إطار مختلف سادت حالة من الغضب لدى المكسيكى خافيير أجيرى، بسبب كثرة تساؤلات الصحفيين له بشأن اللاعب عمرو وردة وتحدث مع مساعديه فى المعسكر حول غضبه، وأن وسائل الإعلام فى أى مؤتمر صحفى توجه له اللوم وأنه لم يكن له أى دور فى هذه الواقعة بصفته مديراً فنياً وأن اتحاد الكرة واللاعبين هم أصحاب القرار، وقال «أجيرى» لمساعديه فى هذا الشأن: «عندما وجه لى أحد الصحفيين سؤالاً حول هذا الأمر فى المؤتمر الصحفى عقب مباراة أوغندا فضلت عدم الرد وذلك يغضبنى ومن المفترض أن نغلق هذا الملف والتركيز يكون مع المنتخب فقط».

ووجه المدير الفنى المكسيكى شكره للحارس الأساسى محمد الشناوى، وطالبه بمزيد من التركيز والتألق فى المباريات المقبلة والاستمرار فى الحفاظ على نظافة شباكه، كما حرص باقى الحراس بداية من جنش رغم إصابته وأحمد الشناوى ومحمد أبوجبل على الإشادة بزميلهم محمد الشناوى، بعد ظهوره بمستوى مميز أمام أوغندا.

وحرص «أجيرى» على عقد جلسة مع أحمد المحمدى، قائد الفراعنة، أمس الاثنين، وتحدث معه عن أهمية دوره مع المنتخب فى الفترة الأخيرة سواء منذ تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية، أو حتى أثناء بطولة كأس الأمم 2019 فى النسخة الـ32 الحالية، وطالب أجيرى من المحمدى، التحدث مع اللاعبين بشكل مستمر باعتباره قائد المنتخب، على أهمية البطولة الحالية، وضرورة إسعاد الشعب المصرى، واستغلال عاملى الأرض والجمهور من أجل الوصول إلى الأدوار التمهيدية ومن ثم حصد البطولة.