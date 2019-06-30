جنش: "محدش كلمني من إدارة الزمالك.. وأمير مرتضى سابلي رسالة واتساب"

وجه محمود عبدالرحيم "جنش" حارس مرمى المنتخب الوطني ونادي الزمالك الشكر لجماهير الزمالك على سؤالها الدائم عليه وعلى دعمهم له خلال الفترة الماضية.

وقدم جنش، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد في برنامج "ستاد أفريقيا" المذاع عبر فضائية "أون سبورت"، الشكر لأمير مرتضى بعد سؤاله عنه عند تعرضه للإصابة: "بعت لي رسالة على الواتساب، وبشكره جدًا"، نافيا اتصال أي مسؤول في نادي الزمالك للاطمئنان عليه "محدش كلمني من إدارة الزمالك، وأستاذ أمير بعت لي رسالة على الواتساب".

وتابع: "أنا بشكر جمهور نادي الزمالك، إنتم فعلا سندي وأنا هتحمل عشان خاطركم حاجات كتير، وأنا هكمل في النادي بسبب الحب اللي أنا شفته منكم، والفترة الجاية هستحمل حاجات كتير عشان خاطركم".

وأكد جنش أنه لا يشغله الأخبار المتداولة عن نية نادي الزمالك التعاقد مع حارس آخر، مؤكدًا أن هذا الأمر يرجع لمجلس الإدارة والجهاز الفني.

ووجه إبراهيم عبدالجواد سؤالًا لجنش: "كنت منتظر من إدارة نادي الزمالك تحرك أكبر من الرسالة يا جنش؟"، ليرد جنش: "أنا مش هتكلم ومش هينفع أقول وكفاية حب نادي الزمالك ليا وهو سندي في النادي".

المنتخب يصرف مكافآت "جنش" كاملة

من جهة أخرى اتفق هانى أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم المصري، مع المكسيكي خافيير أجيرى، المدير الفني للمنتخب المصري، على صرف المكافآت الخاصة لحارس مرمى المنتخب محمود عبدالرحيم جنش، رغم خروجه من المعسكر للإصابة بقطع وتر أكيليس.

وأصيب "جنش" خلال مران الفراعنة، الذى أقيم الجمعة الماضى، استعداداً لمواجهة أوغندا، بقطع في وتر أكيليس، ما استدعى سفره إلى ألمانيا لإجراء العملية الجراحية.

وتم الاتفاق على منح "جنش"، مكافأة الفوز بالمباريات الرسمية للبطولة، وكذلك الحصول على حقوقه كاملة حال تتويج الفريق بلقب بطولة أمم أفريقيا، تقديراً لدور الحارس مع المنتخب، وللتأكيد على روح الجماعة التى يسير بها الفراعنة منذ بداية البطولة.