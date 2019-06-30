"جنش" يشكر المصريين على مساندته بعد الإصابة: جمهوري هو رأس مالي

تقدم محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى نادي الزمالك، ومنتخب مصر الأول لكرة القدم، بالشكر للجمهور الذي سانده بعد إصابته، والذي قدم الدعم والدعاء له بالشفاء.

وغرد "جنش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.. أشكر جمهوري الذي هو رأس مالي جمهور مصر الغالي لمساندته ودعمه بدعائه لي بالشفاء وثقتي بالله كبيرة بفضل دعائكم لي وأخص بالذكر أهلي وأصحابي وكل من سأل عني.. أدام الله وقوفكم بجانب لاعبي مصر فأنتم خير سند لنا".

إصابة حارس الزمالك محمود جنش

وتعرض اللاعب محمود "جنش" حارس مرمى منتخب مصر والزمالك، للإصابة بقطع في وتر أكيلس، وذلك في أثناء تدريبات منتخب مصر، التي أجريت مساء الجمعة، استعدادًا لمواجهة أوغندا في كأس الأمم الأفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل.

وأصيب "جنش"، خلال مران المنتخب الوطني الليلة، قبل أن يُنقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه، وتشخيص حالته بشكل نهائي، بعد ما أكد التشخيص المبدئي إصابته بالتواء في الكاحل.

وخضع اللاعب للأشعة، التي أثبتت إصابته بقطع في وتر أكيلس، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة تتروح ما بين 6 إلى 8 أشهر.

وبعد الإصابة، التي تعرض لها محمود عبدالرحيم جنش، على هامش تدريب أحفاد الفراعنة، واجه الجهاز الفني للمنتخب المصري، صعوبة كبيرة في مسألة استبدال "جنش" بحارس بديل، خصوصًا في ظل وجود حالة متشابهة حدثت منذ أيام، ورفض كاف استبداله.