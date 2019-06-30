جنش يغادر إلى ألمانيا للعلاج من إصابة وتر أكيلس

غادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى منتخب مصر ونادي الزمالك، متوجها إلى ألمانيا لإجراء جراحة بعد تعرضه لقطع وتر أكيلس في مران المنتخب مؤخرًا، يغيب بسببها 6 أشهر عّن الملاعب.

وتصل مدة بقاء جنش في ألمانيا لفترة تتراوح بين الأسبوع والـ 10 أيام، يخضع خلالها لجراحة على أن يعود إلى القاهرة بعدها مباشرة لبدء فترة التأهيل.

وكان جنش قد رفض مغادرة معسكر المنتخب رغم الإصابة، وحرص على دعم زملائه أمام أوغندا قبل السفر إلى ألمانيا، حقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

صرف مكافآت جنش كاملة ببطولة الأمم الأفريقية

وكان جنش قد أصيب في مران المنتخب الوطني، الجمعة الماضي، استعدادا لمواجهة أوغندا بالجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، قبل أن تؤمد الأشعة إصابته بقطع في وتر أكيلس، وأن اللاعب يحتاج لفترة علاج من 6 إلى 8 أشهر.

وفي سياق متصل، اتفق هاني أبوريدة رئيس اتحاد كرة القدم المصري، مع المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للفراعنة على صرف المكافآت الخاصة لجنش كاملة، رغم خروجه من المعسكر للإصابة.

ورغم الإصابة، تواجد جنش على مقاعد البدلاء في مباراة مصر وأوغندا الأحد الماضي، كما شكر اللاعب الجمهور الذي سانده بعد إصابته، والذي قدم الدعم والدعاء له بالشفاء.

وغرد "جنش" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا.. أشكر جمهوري الذي هو رأس مالي جمهور مصر الغالي لمساندته ودعمه بدعائه لي بالشفاء وثقتي بالله كبيرة بفضل دعائكم لي وأخص بالذكر أهلي وأصحابي وكل من سأل عني.. أدام الله وقوفكم بجانب لاعبي مصر فأنتم خير سند لنا".