لفرض السرية.. مران مغلق للمنتخب بفرمان من أجيري

قرر المكسيكي أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني، فرض السرية التامة على مران الفريق اليوم، رافضاً حضور أي تغطية إعلامية وإجراء المران أجواء مغلقة، استعدادا لمنافسات دور 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حاليا.

وأكد المهندس إيهاب لهيطة مدير المنتخب، أن مران المنتخب اليوم الثلاثاء سيكون في السابعة مساء على استاد الكليه الحربية، وسيكون مغلقا بدون أي تغطية إعلامية.

ورفض لهيطة، الحديث حول أزمة السوشيال ميديا التي مر بها لاعبي المنتخب، مشيرًا إلى أنهم مركزون حاليًا في خوض دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وقال لهطية، إن إصابة أحمد حسن كوكا، ستمنعه من المشاركة في مباريات دور الـ 16 بكأس الأمم الأفريقية.

مصر في انتظار منافسها بثمن نهائي أمم أفريقيا

وينتظر المنتخب المصري تحديد منافسه في دور الـ16 بعدما تأهل كمتصدر للمجموعة الأولى إلى ثمن النهائي المسابقة التي تقام لأول مرة بمشاركة 24 منتخبا.

ويتأهل 16 منتخبًا لثمن نهائي المسابقة القارية، إذ يصعد أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة من المجموعات الستة، بالإضافة لأفضل أربعة منتخبات احتلت المركز الثالث.

ومن المقرر أن يواجه منتخب الفراعنة في دور الـ16 صاحب المركز الثالث من المجموعة الثالثة (C) أو الرابعة (D) أو الخامسة (E) يوم السبت المقبل على ملعب ستاد القاهرة.

وتقلصت قائمة المنافسين المحتملين لمصر في دور الـ16 إلى ست منتخبات، وهم كينيا (ثالث المجموعة الثالثة)، جنوب إفريقيا (ثالث الرابعة)، ومالي وتونس وأنجولا وموريتانيا (من الخامسة).

وسيلعب منتخب مصر في حال تأهله إلى دور الثمانية ضد "الفائز من مباراة ثاني المجموعة الثانية وثاني المجموعة السادسة"، وتقام المباراة يوم 10 يوليو في ستاد القاهرة.