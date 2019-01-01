أحمد شوبير: رمضان صبحي أهلاوي الموسم المقبل

أعلن أحمد شوبير، حارس مرمى الفريق الأول بالنادي الأهلي السابق والإعلامي الحالي، بقاء رمضان صبحي، جناح المارد الأحمر، مع الفريق بالموسم المقبل، لينهي الجدل الثائر حول هذا الأمر خلال الأيام الأخيرة.

وقال "شوبير" على حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": "رمضان صبحي أهلاوي الموسم القادم".

وشهدت الأيام الأخيرة، دخول إدارة الأهلي، في مناقشات عديدة مع إدارة نادي هيدرسفيلد الإنجليزي، الذي يملك عقد رمضان صبحي لمدة 3 سنوات، بداية من موسم 2018، من أجل تجديد إعارة اللاعب لموسم إضافي.

الأهلي يغلق الطريق على الزمالك ويحتفظ بنجمه

وفي سياق متصل، وبعد بقاء رمضان صبحي مع النادي الأهلي، خلال الموسم المقبل، بناء على ما قاله أحمد شوبير، فأن هناك مصادر لـ"الوطن سبورت"، ضد كشفت خلال الأيام القليلة الماضية، أن إدارة نادي الزمالك، دخلت في مفاوضات جادة للحصول على خدمات اللاعب رمضان صبحي، خلال انتقالات الصيف المقبلة، من خلال تقديم عرض رسمي لنادي هدرسفيلد الإنجليزي بشأن التعاقد مع اللاعب، الذي قضى الموسم المنتهي معارًا للنادي الأهلي.

ووفق مصادر قريبة من اللاعب، فإن رغبة رمضان صبحي، صدمت الزمالك، حيث أكد رفضه القاطع، مؤكدا تمسكه بالنادي الأهلي، ما أضعف موقف القلعة البيضاء، وقال اللاعب بحسب المصادر إن "الأهلي هو اختياري الوحيد داخل مصر، ولن أرتدي فانلة أخرى بخلاف الفانلة الحمراء".

وظهر اسم رمضان صبحي بالقلعة البيضاء، نظرًا لأن مصطلح "صفقة تاريخية" ارتبط فى السابق بانتقال عبدالله السعيد لنادي الزمالك من غريمه التقليدي النادي الأهلي، إلا أن الأمر فشل بتجديد اللاعب عقده وانتقاله لأهلي جدة السعودي، ومن هنا ظهر اسم رمضان صبحي بصفته أحد نجوم القلعة الحمراء، مع إمكانية للتفاوض على ضمه من هدرسفيليد الإنجليزي، في ضربة موجعة للغريم التقليدي، بعد حديث مرتضى عن "صفقة تاريخية" للزمالك خلال الفترة المقبلة.