بالصور| الشناوي يقود التشكيل المثالي للجولة الثالثة بكأس أمم أفريقيا

تواجد محمد الشناوي، حارس مرمى منتخب مصر، في التشكيل المثالي للجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة حاليا على الملاعب المصرية.

وكشف موقع "sofascore" العالمي المتخصص في إحصائيات كرة القدم عن اختيار محمد الشناوي في التشكيل المثالي بعد أداءه القوي في مباراة الفراعنة أمام أوغندا.

وكان المنتخب الوطني تمكن من تحقيق الفوز على نظيره الأوغندي بهدفين للاشئ، في ختام دور المجموعات.

وتمكن منتخب مصر من التأهل لدور الـ16 على رأس المجموعة الأولى بعدما جمع 9 نقاط من ثلاث انتصارات، فيما جاءت أوغندا ثانيا والكونغو الديموقراطية ثالثا، وأخيرا زيمبابوي في مؤخرة المجموعة.

مصر تواجه جنوب أفريقيا في دور الـ16 لكأس أمم أفريقيا

ويلتقي المنتخب المصري في دور الـ16 نظيره جنوب أفريقيا في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في تمام التاسعة مساء على ملعب القاهرة الدولي.

بعد التأهل لدورالـ16.. منتخب مصر يصرف 50 ألف جنيه لكل لاعب

في سياق متصل، قرر اتحاد الكرة، صرف 50 ألف جنيه، لكل لاعب بمنتخب مصر، قبل مباراة جنوب إفريقيا لتحفيزهم على الفوز في اللقاء المقرر إقامته يوم السبت المقبل في الدور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية.

ويحصل كل لاعب بمنتخب مصر، على 50 ألف جنيه وفقًا للائحة المكافآت الخاصة بالتأهل لدور ال16 لكأس الأمم الإفريقية.

ضرب المنتخب الوطني موعدًا مع جنوب أفريقيا بدور الـ16 من النسخة الحالية لبطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا على الملاعب المصرية خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو الجاري.

ووفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي الخاصة بالبطولة، فإن متصدر المجموعة الأولى أي المنتخب الوطني سيواجه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث من المجموعات الثالثة، أو الرابعة، أو الخامسة.