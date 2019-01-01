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المنتخب الوطني: جنش أجرى العملية في ألمانيا وحارس الفراعنة بخير

07:35 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
المنتخب الوطني: جنش أجرى العملية في ألمانيا وحارس الفراعنة بخير

جنش

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أكد محمد أبو العلا، طبيب المنتخب الوطني لكرة القدم أن حارس الفراعنة ونادي الزمالك، محمود عبد الرحيم "جنش" غادر غرفة العمليات بعد أن خضع لإجراء عملية جراحية صباح اليوم في أحد المستشفيات الكبرى بميونخ.

وأضاف أبو العلا أنه اطمأن على إجراء العملية من الطبيب الألماني ماركوس فولتر الذي أجراها، وطمأن طبيب المنتخب على نجاح العملية.

طبيب المنتخب: جنش إجرى العملية الجراحية بنجاح

وكان "جنش" قد وصل إلى ألمانيا أمس فور حصوله على تأشيرة الدخول التي تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبي بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب.

وصاحب جنش في رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه لارتباطه مع الفريق الذي يخوض حاليا نهائيات الأمم الأفريقية.

وكان جنش قد أصيب بقطع في وتر أكيليس خلال التدريبات السابقة على مباراة أوغندا في ختام الدور الأول.

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