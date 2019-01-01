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كاف يختار "الشناوي" أفضل حارس مرمى بدور مجموعات أمم أفريقيا 2019

10:06 م | الأربعاء 03 يوليو 2019
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
كاف يختار "الشناوي" أفضل حارس مرمى بدور مجموعات أمم أفريقيا 2019

محمد الشناوي

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اختار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، حارس المرمى الدولي المصري محمد الشناوي، كأفضل حارس مرمى بدور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية، والمقامة فعالياتها حاليًا في مصر خلال الفترة من 21 يونيو، وحتى 19 يوليو.

وجاء اختيار الحارس المصري صاحب الـ 30 عامًا، كأفضل حارس مرمى بدور المجموعات بعد المستوى الكبير، الذي أظهره خلال مرحلة المجموعات، وتصدياته للعديد من الأهداف المحققة رفقة الفراعنة.

ونجح "الشناوي" في الحفاظ على شباكه نظيفة، خلال جميع مباريات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكان المنتخب الوطني، قد فاز في الثلاث مباريات، التي خاضها بمرحلة المجموعات، افتتحها بزيمبابوي بهدف نظيف في الدور الأول، والكونغو بهدفين نظيفين بالجولة الثانية، وأخيرًا على أوغندا بثنائية بيضاء.

 

 

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