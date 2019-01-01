خاص| محمد عواد في منزل رئيس الزمالك للتوقيع للأبيض

يتواجد محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي، مساء اليوم، في منزل رئيس نادي الزمالك من أجل التوقيع على عقود الانتقال للفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وعلم "الوطن سبورت" أن الحارس سوف يوقع على عقود انتقاله للأبيض ويتم تصويره بتيشرت الزمالك، تمهيدا للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة بعد الاتفاق مع الإسماعيلي على المقابل المالي.

يذكر أن الزمالك لديه أزمة في مركز حراسة المرمى بعد إصابة محمود جنش في مران المنتخب الوطني بقطع في وتر أكيلس، وخضوعه لجراحة في ألمانيا وغيابه عن الملاعب لمدة 8 أشهر.

ويخوض الزمالك معسكرا مغلقا حاليا في قبرص لمدة 13 يوما، يخوض خلاله 4 وديات استعدادا لاستئناف الدوري الممتاز بثلاث مباريات أمام الجونة والإسماعيلي والأهلي.‎