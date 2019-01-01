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مصادر: "عواد" يوقع للزمالك مقابل 13 مليون جنيه سنويا

01:25 ص | الخميس 04 يوليو 2019
كتب: محمود فؤاد ومحمد خيري
مصادر: "عواد" يوقع للزمالك مقابل 13 مليون جنيه سنويا

محمد عواد

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توصل نادي الزمالك إلى اتفاق نهائي مع محمد عواد حارس مرمى النادي الإسماعيلي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض.

عواد ضمن الفئة الأولى

وعلم "الوطن سبورت" انه تم الاتفاق بين الأبيض و"عواد" على أن يحصل على راتب سنوي 13 مليون جنيه ضمن أصحاب الفئة الأولى في الفريق.

ووقع اللاعب على انتقاله للزمالك لمدة 5 مواسم بحضور رئيس النادي وأحمد مرتضى وشريف إسلام مدير التعاقدات، على أن يتم إعارة الثنائي محمد أشرف روقة وأحمد كابوريا وتمديد إعارة محمود دونجا موسم أخر للدراويش.

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