رينارد: أحذر مصر من منتخب جنوب أفريقيا.. عانينا أمامه

حذر الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب المغربي، الجهاز الفني للمنتخب المصري بقيادة المكسيكي خافيير أجيري، من مواجهة جنوب أفريقيا المقرر لها بعد غد السبت على استاد القاهرة، في دور الـ16 لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وقال رينارد، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الخاص بمباراة فريقه أمام بنين المقرر لها غدا الجمعة على ملعب السلام بدور ال16 لكأس الأمم: "جنوب أفريقيا منتخب قوي للغاية ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين وحذاري من التقيل بقدراته خاصة في المواجهات الإقصائية، ولا تحتمل سوى الفوز فقط ولا يقبل القسمة على إثنين".

وتابع: "أحذر منتخب مصر من جنوب أفريقيا، لقد عانينا أمامه، لديهم منتخب منظم للغاية، علي المنتخب المصري الاستعداد ذهنيا وبدنيا لهذه المواجهة الصعبة لضمان التأهل للمباريات المقبلة".

- مشوار مصر وجنوب أفريقيا:

وتأهل المنتخب المصري لدور الـ16 بالعلامة الكاملة بعد أن جاء في صدارة المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث حقق الفراعنة الفوز على زيمبابوي بهدف نظيف، ثم الكونغو بهدفين مقابل لاشيء، وواصل انتصاراته بالفوز على أوغندا بثنائية نظيفة أيضا في ختام دور المجموعات، بينما تأهل جنوب أفريقيا كثالث للمجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، بعدما خسر أمامك المغرب وكوت ديفوار، ثم حصد ثلاث نقاط غالية أمام منتخب ناميبيا ضمن بهما الصعود لدور الستة عشر.

وينتظر أن يواجه منتخب المغرب نظيره منتخب بنين، غدا الجمعة، في دور الستة عشر من بطولة الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو المقبل.