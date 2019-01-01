علي غزال: وجهتي المقبلة في أوروبا ولن ألعب بالدوري المصري

أكد علي غزال لاعب منتخب مصر أن وجهته المقبلة الاحتراف في أحد الدوريات الأوروبية، مشددا على أنه لن يعود للدوري المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال غزال خلال تصريحات تليفزيونية لقناة تايم سبورت: "في الأغلب سأستمر في اللعب بالدوريات الأوروبية والعودة إلى مصر واللعب بالدوري المصري خلال تلك الفترة ليس في حساباتي".

وأضاف لاعب المنتخب أن الفراعنة حققوا أهدافهم في مرحلة دور المجموعات لبطولة أمم أفريقيا بعد الفوز على زيمبابوي بهدف دون رد، والكونغو الديمقراطية بهدفين دون رد، أوغندا بهدفين دون رد، والانتقادات الموجهة للأداء نضع الإيجابي منها في اعتبارنا أمام الانتقادات السلبية التي يكون هدفها التجريح لا ننشغل بها".

وأشار: "كان هناك لاعبين آخرين من منتخب مصر يستحقون التواجد بالتشكيل المثالي أيضاً وهم تريزيجيه وطارق حامد وأيمن أشرف".

المنتخب بمواجهة مثيرة مع الأولاد في دور الستة عشر لأمم أفريقيا

ويستعد المنتخب لمواجهة جنوب أفريقيا في التاسعة مساء السبت المقبل، ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا.

وكان إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، أكد أن البداية الحقيقية لبطولة أمم أفريقيا ستكون من مواجهة جنوب أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء السبت المقبل، لأن تلك المرحلة بدءًا من دور الـ16 ستشهد خروج المغلوب ولا مجال للتعويض، وتعتبر البداية الحقيقية للبطولة، وقال مدير المنتخب في تصريحات تلفيزيونية عبر شاشة "تايم سبورت": "حصول منتخب مصر على العلامة الكاملة في مرحلة دور المجموعات أمر طبيعي، نظرًا لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا، البطولة بدأت من الآن، فالخاسر سيودع مباشرة ولن يجد أي فرصة للتعويض والمنافسات على عكس دور المجموعات يتم تجميع النقاط".

وشدد لهيطة على جاهزية عمرو وردة مهاجم المنتخب للمشاركة في مباراة جنوب أفريقيا، وفقا لوجهة نظر الجهاز الفني بعد انتهاء أزمة إيقاف اللاعب، مؤكداً أن وردة جاهز تماماً، وقرار مشاركته من عدمه يخضع لمكسيكي أجيري.