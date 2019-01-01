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8 مساء آخر موعد لدخول ستاد القاهرة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا

03:26 م | الخميس 04 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
8 مساء آخر موعد لدخول ستاد القاهرة بمباراة مصر وجنوب أفريقيا

استاد القاهرة الدولي

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أهابت وزارة الداخلية، بالجماهير المصرية الالتزام بإجراءات دخول ستاد القاهرة الدولي لمشاهدة مباراة  مصر وجنوب أفريقيا، السبت المقبل، في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الخميس، أنَّه تقرر فتح أبواب الاستاد للجماهير من الساعة 12 ظهر يوم المباراة، على أن تغلق في الثامنة مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد، كما لن يسمح بدخول الاستاد إلا لحاملي الـ"FAN ID" والتذكرة الخاصين بالمشجع، وأن تكون التذكرة مربوطة بالـ"Fan Id".

وأكدت الداخلية وضع خطة أمنية متكاملة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير بما يؤدي إلى خروج المباراة بالشكل الذي يعكس قيمة وحضارة مصر وشعبها، وأيضاً الحرص الكامل على أمن وسلامة المشجعين.

 

 

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