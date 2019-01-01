أحدث الأخبار

أخر الأخبار

منتخب الكونغو يؤدي تدريبه الأول بملعب الاتحاد السكندري استعدادًا لمدغشقر

سعفان الصغير: لاعبو الدراويش دون المستوى "حجة" محمد عواد للرحيل عن الإسماعيلي

كينو على أعتاب شباب أهلي دبي

الزمالك يواجه بطل كأس قبرص غدا استعدادا للموسم الجديد

عاجل| إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

07:25 م | الخميس 04 يوليو 2019
كتب: إبراهيم منصور
عاجل| إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

صلاح

أخبار متعلقة

لن يتمكن محمد صلاح، نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي، اليوم للمنتخب الوطني، بسبب تعرضه لنزلة برد، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، وجاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني.

ويواصل المنتخب الوطني، اليوم آداء تدريباته، استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

محمد صلاح يتناول الكشري في معسكر المنتخب

وكان منتخب مصر نظم يومًا خاصًا للاعبين وأسرهم للراحة وكسر النظام الغذائي المتبع (free day) أول أمس الثلاثاء، خلال الفترة بين نهاية دور المجموعات والدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشرف الشيف ناصر البرنس، مسئول الأغذية في اللجنة المنظمة للبطولة، على إعداد أكلات اللاعبين وأسرهم، داخل معسكر المنتخب وفندق الإقامة.

وطلب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، طبق كشري "حار جدا" وابتعد عن الطواجن والأكلات الدسمة، فيما اختار محمود تريزيجيه جناح المنتخب طواجن خضروات، وتنوعت طلبات بقية اللاعبين بين أكلات الكبدة والسجق والملوخية والحوواشي، وهي من أشهر الأطباق الشعبية على المائدة المصرية.

أخبار قد تعجبك

طوارئ فى المنتخب قبل موقعة «بافانا بافانا»

استطلاع رأى

  • تشيلي

    تشيلي

  • 0

    :

    3

    02:30 AM

    كوبا أمريكا
  • بيرو

    بيرو

الأكثر قراءة

رئيس الزمالك يستنجد بتركي آل الشيخ لإنقاذ "الصفقة السوبر"

بالتفاصيل.. أزمة بين مرتضى وخالد جلال بسبب محمد إبراهيم

بسبب مروان محسن.. أجيري يتجه للاعتماد على محمد صلاح مهاجما للفراعنة
صامويل كافور: طارق حامد أفضل لاعب.. ومصر وغانا الأقرب للنهائى