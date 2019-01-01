عاجل| إصابة صلاح بنزلة برد تبعده عن مران منتخب مصر استعدادًا لجنوب أفريقيا

لن يتمكن محمد صلاح، نجم منتخب مصر من المشاركة في التدريب الجماعي، اليوم للمنتخب الوطني، بسبب تعرضه لنزلة برد، وذلك حتى لا تتفاقم حالته، وجاء ذلك بعد عرض الأمر على خافيير أجيري المدير الفني.

ويواصل المنتخب الوطني، اليوم آداء تدريباته، استعدادًا للقاء جنوب أفريقيا، يوم السبت المقبل، ضمن مباريات دور الـ 16 لبطولة الأمم الأفريقية.

محمد صلاح يتناول الكشري في معسكر المنتخب

وكان منتخب مصر نظم يومًا خاصًا للاعبين وأسرهم للراحة وكسر النظام الغذائي المتبع (free day) أول أمس الثلاثاء، خلال الفترة بين نهاية دور المجموعات والدور ثمن النهائي لبطولة الأمم الأفريقية 2019.

وأشرف الشيف ناصر البرنس، مسئول الأغذية في اللجنة المنظمة للبطولة، على إعداد أكلات اللاعبين وأسرهم، داخل معسكر المنتخب وفندق الإقامة.

وطلب محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي، طبق كشري "حار جدا" وابتعد عن الطواجن والأكلات الدسمة، فيما اختار محمود تريزيجيه جناح المنتخب طواجن خضروات، وتنوعت طلبات بقية اللاعبين بين أكلات الكبدة والسجق والملوخية والحوواشي، وهي من أشهر الأطباق الشعبية على المائدة المصرية.