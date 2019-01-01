مصر ضد جنوب أفريقيا.. 11 مقاتلًا جاهزًا لعبور موقعة "بافانا بافانا"

يختتم اليوم الجمعة المنتخب الوطنى تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الحالى، ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير تركيز الجهاز الفنى على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها المباراة، لذلك فضل الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى أن يكون التدريب سرياً بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام.

وسيركز الجهاز الفنى للفراعنة خلال المران على تطبيق أسلوب الضغط من وسط الملعب لتنفيذ ذلك أمام جنوب أفريقيا، الذى يجيد الاحتفاظ بالكرة، والتحرك فى المساحات الواسعة حال عدم ضغط المنافس عليه فى كل أرجاء الملعب، وتسود حالة من القلق الشديد، داخل الجهاز الفنى للفراعنة، بسبب شكوى مروان محسن من الإجهاد، قبل ساعات من موقعة جنوب أفريقيا، وسيقف "أجيرى" ومساعدوه على حالة مهاجم الفراعنة، خاصة بعد غيابه عن التدريبات الجماعية، وخضوعه لتدريبات منفردة، وقد يتم الدفع بأحمد على، مهاجم المقاولون العرب، بداية من مباراة الغد، حال استمرار شكوى مروان، وفقاً لما ذكره مصدر بمعسكر المنتخب، فيما فشلت محاولات الجهاز الطبى لتجهيز أحمد حسن "كوكا" لخوض مباراة جنوب أفريقيا، حيث يواصل اللاعب تدريباته العلاجية إثر إصابته بكدمة قوية فى الكاحل، خلال مباراة أوغندا الأخيرة بختام مرحلة دور المجموعات التى انتهت بفوز الفراعنة بهدفين دون رد.

فشل محاولات تجهيز كوكا.. واقتراح بوجود وردة في التشكيل على حساب "السعيد"

وسيطرت حالة انقسام داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، حيث اقترح البعض على "أجيرى"، إجراء تعديلات جديدة على تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، والاستعانة باللاعب عمرو وردة بديلاً لعبدالله السعيد، بداية من مباراة الغد، معتمدين على لياقة وردة وسرعاته، فى ظل عدم ظهور "السعيد" بمستوى مميز، خلال لقاءات الفراعنة الثلاثة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، ولم يتحمس "أجيرى" لطلب مساعديه خوفاً من حدوث حالة من عدم الانسجام والارتباك فى التشكيل الأساسى للمنتخب.

واستقر المدرب الأجنبى بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به لقاء منتخب "الأولاد"، ويضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومعه أحمد المحمدى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى خط الدفاع، وطارق حامد، ومحمد الننى، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح فى خط الوسط، ومروان محسن حال جاهزيته فى الهجوم.

مدير المنتخب: البطولة بدأت من الآن.. وتفوقنا بالمجموعات طبيعى

من جانبه، علق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على ما تردد بشأن عدم اهتمام الجهاز الإدارى للمنتخب، بسرعة إنهاء سفر محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفراعنة، إلى ألمانيا لإجراء جراحة هناك، عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس قبل مباراة أوغندا فى دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية، وقال إيهاب لهيطة إن إصابة "جنش" كانت يوم الجمعة الماضى، ويوما السبت والأحد عطلة رسمية، ومع ذلك أخطرنا الطبيب بضرورة سفره إلى ألمانيا بشكل سريع لإجراء جراحة وتر أكيلس.

وأضاف "لهيطة": "شددنا على الجهاز الطبى أن أى تأخير غير مقبول، وتواصلت على الفور مع السفارة والبنوك لإنجاز المهمة فى أسرع وقت، وهو ما حدث بالفعل، لأن جنش يستحق أن نخدمه بعنينا، لأنه جدع ولديه مشاعر قوية مع المنتخب، حتى وهو لم يشارك فى التدريبات"، مشيراً إلى أنه تواصل معه عقب إجراء الجراحة أمس الأول واطمأن عليه وعلى حالته الصحية.

وشدد "لهيطة" على جاهزية عمرو وردة، لاعب المنتخب، للمشاركة فى مباراة جنوب أفريقيا، وفقاً لوجهة نظر الجهاز الفنى بعد انتهاء أزمة إيقافه، مؤكداً أن وردة جاهز تماماً، وقرار مشاركته من عدمه يخضع للمكسيكى أجيرى، وقال مدير منتخب مصر إن البداية الحقيقية لبطولة أمم أفريقيا ستكون من مواجهة جنوب أفريقيا، لأن تلك المرحلة بداية من دور الـ16 ستشهد خروج المغلوب ولا مجال للتعويض، وتعتبر البداية الحقيقية للبطولة.

وأكمل "لهيطة": "حصول منتخب مصر على العلامة الكاملة فى مرحلة دور المجموعات أمر طبيعى، نظراً لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا، البطولة بدأت من الآن، فالخاسر سيودع مباشرة ولن يجد أى فرصة للتعويض".

"واتس أب" يُقرب المسافات بين اللاعبين وجنش

تواصل لاعبو المنتخب الوطنى عبر "واتس أب" مع محمود عبدالرحيم جنش، حارس مرمى الزمالك، الموجود حالياً فى ألمانيا، من أجل الاطمئنان على سلامته بعد خضوعه لجراحة وتر أكيلس.

وأكد الدكتور محمد أبوالعلا، طبيب المنتخب الوطنى، أن محمود عبدالرحيم "جنش" فى صحة جيدة بعد خضوعه لعملية جراحية الأربعاء الماضى، فى أحد المستشفيات الكبرى بميونيخ، وأنه اطمأن على نجاح الجراحة من البروفيسور ماركوس فولتر الذى أجراها لحارس الزمالك، مشيراً إلى أن الحارس سيخضع لفترة نقاهة ثم تأهيل قبل العودة إلى القاهرة لمواصلة برنامج العلاج والتأهيل.

وكان "جنش" قد وصل إلى ألمانيا مؤخراً فور حصوله على تأشيرة الدخول التى تقدمت إدارة المنتخب بالحصول عليها من السفارة الألمانية بالقاهرة بشكل عاجل بعد صدور التقرير الطبى بضرورة إجراء جراحة عاجلة للاعب، وصاحب "جنش" فى رحلته وكيل أعماله لتعذر سفر طبيب المنتخب معه لارتباطه مع الفريق الذى يخوض حالياً نهائيات الأمم الأفريقية.

تألق "السعيد وصلاح وعلاء" فى ركلات الترجيح

شهدت تدريبات المنتخب الوطنى، أمس، تخصيص المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للفراعنة، فقرة لتسديد اللاعبين ركلات ترجيح، تحسباً للوصول إليها بداية من مواجهة جنوب أفريقيا غداً، بدور الستة عشر.

وتألق الثلاثى عبدالله السعيد ومحمد صلاح ومحمود علاء فى تسديد ركلات الترجيح، وفى الوقت نفسه شهدت التدريبات تركيز أحمد ناجى مدرب حراس مرمى المنتخب على تدريب الثنائى محمد الشناوى حارس مرمى الأهلى وأحمد الشناوى حارس مرمى بيراميدز على التصدى لركلات الترجيح، وأكد الثنائى أهمية الدور الواقع عليهما خلال الأدوار المقبلة من البطولة المتوقع أن تصل بعض مبارياتها لمرحلة الحسم فيها عن طريق ركلات الترجيح، وهو ما يتطلب من الثنائى دراسة لاعبى الخصوم المنتظر مواجهتهم للتعرف على طريقة تسديد ركلات الترجيح بداية من مباراة جنوب أفريقيا.