فشل محاولات تجهيز "كوكا".. واقتراح بإشراك "وردة" على حساب عبد الله السعيد

سيطرت حالة انقسام داخل الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى، حيث اقترح البعض على "أجيرى"، إجراء تعديلات جديدة على تشكيل منتخب مصر أمام جنوب أفريقيا، والاستعانة باللاعب عمرو وردة بديلاً لعبدالله السعيد، بداية من مباراة الغد، معتمدين على لياقة وردة وسرعاته، فى ظل عدم ظهور "السعيد" بمستوى مميز، خلال لقاءات الفراعنة الثلاثة بدور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

ولم يتحمس "أجيرى" لطلب مساعديه خوفاً من حدوث حالة من عدم الانسجام والارتباك فى التشكيل الأساسى للمنتخب.

واستقر المدرب الأجنبى بنسبة كبيرة على التشكيل الذى سيخوض به لقاء منتخب "الأولاد"، ويضم: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، ومعه أحمد المحمدى، وأحمد حجازى ومحمود علاء وأيمن أشرف فى خط الدفاع، وطارق حامد، ومحمد الننى، وعبدالله السعيد، ومحمود حسن تريزيجيه، ومحمد صلاح فى خط الوسط، ومروان محسن حال جاهزيته فى الهجوم.

المنتخب يختتم استعداداته لمواجهة جنوب أفريقيا

ويختتم اليوم الجمعة المنتخب الوطنى تدريباته استعداداً لمواجهة منتخب جنوب أفريقيا فى التاسعة مساء غد السبت، ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا، التى تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الحالى.

ومن المنتظر أن يشهد التدريب الأخير تركيز الجهاز الفنى على تحفيظ اللاعبين طريقة اللعب التى سيخوض بها المباراة، لذلك فضل الجهاز الفنى بقيادة المكسيكى خافيير أجيرى أن يكون التدريب سرياً بعيداً عن الأنظار ووسائل الإعلام.