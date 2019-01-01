إيهاب لهيطة: أمم أفريقيا بدأت من الآن.. وتفوقنا بالمجموعات أمر طبيعي

علق إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر، على ما تردد بشأن عدم اهتمام الجهاز الإدارى للمنتخب، بسرعة إنهاء سفر محمود عبدالرحيم "جنش"، حارس مرمى الفراعنة، إلى ألمانيا لإجراء جراحة هناك، عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس قبل مباراة أوغندا فى دور المجموعات لكأس الأمم الأفريقية.

وقال إيهاب لهيطة إن إصابة "جنش" كانت يوم الجمعة الماضى، ويوما السبت والأحد عطلة رسمية، ومع ذلك أخطرنا الطبيب بضرورة سفره إلى ألمانيا بشكل سريع لإجراء جراحة وتر أكيلس.

وأضاف "لهيطة": "شددنا على الجهاز الطبى أن أى تأخير غير مقبول، وتواصلت على الفور مع السفارة والبنوك لإنجاز المهمة فى أسرع وقت، وهو ما حدث بالفعل، لأن جنش يستحق أن نخدمه بعنينا، لأنه جدع ولديه مشاعر قوية مع المنتخب، حتى وهو لم يشارك فى التدريبات"، مشيراً إلى أنه تواصل معه عقب إجراء الجراحة أمس الأول واطمأن عليه وعلى حالته الصحية.

وشدد "لهيطة" على جاهزية عمرو وردة، لاعب المنتخب، للمشاركة فى مباراة جنوب أفريقيا، وفقاً لوجهة نظر الجهاز الفنى بعد انتهاء أزمة إيقافه، مؤكداً أن وردة جاهز تماماً، وقرار مشاركته من عدمه يخضع للمكسيكى أجيرى.

لهيطة: حصول منتخب مصر على العلامة الكاملة بمرحلة المجموعات أمر طبيعي

وقال مدير منتخب مصر إن البداية الحقيقية لبطولة أمم أفريقيا ستكون من مواجهة جنوب أفريقيا، لأن تلك المرحلة بداية من دور الـ16 ستشهد خروج المغلوب ولا مجال للتعويض، وتعتبر البداية الحقيقية للبطولة.

وأكمل "لهيطة": "حصول منتخب مصر على العلامة الكاملة فى مرحلة دور المجموعات أمر طبيعى، نظراً لإقامة البطولة على ملعبنا وبين جماهيرنا، البطولة بدأت من الآن، فالخاسر سيودع مباشرة ولن يجد أى فرصة للتعويض".