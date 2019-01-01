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أجيري: لا نعانى من أزمة هجوم وأعرف جنوب أفريقيا جيدا من مونديال 2010

11:01 ص | الجمعة 05 يوليو 2019
كتب: محمد خيري
أجيري: لا نعانى من أزمة هجوم وأعرف جنوب أفريقيا جيدا من مونديال 2010

أجيري

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أكد المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني أن المنتخب لا يعاني من أزمة في الهجوم، وذلك خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي لمباراة جنوب أفريقيا المقرر لها في التاسعة مساء غد السبت، في دور الستة عشر لبطولة أمم أفريقيا. 

وتساءل أجيري خلال المؤتمر: "لماذا تتحدثون عن أزمة هجومية، نحن ثاني أقوى هجوم في البطولة حتى الآن بعد الجزائر وبفارق هدف واحد فقط لذا الهجوم المصري جيد جدا".

أعرف طريقة لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدًا

وواصل المدير الفني المكسيكي تصريحاته قائلا: "لدينا محمد صلاح أفضل لاعب في العالم وأيضا نلعب على ملعبنا ووسط جماهيرنا، يجب على الجميع المساندة وترك النقد في الوقت الحالي من أجل مصلحة المنتخب".

وأضاف: "أعلم طريقة لعب منتخب جنوب أفريقيا جيدا فقد واجهته في افتتاح مونديال 2010 حينما كنت مديرا فنيا لمنتخب المكسيك".

وتابع أجيري: "نعلم أن مواجهة جنوب أفريقيا ليست سهلة كما يتوقع البعض، ولكن علينا العمل والاجتهاد، من أجل تحقيق الهدف المطلوب وهو الفوز والتأهل".

وأكمل: "ندخل المباراة وينقصنا لاعبين هما محمود جنش وأحمد حسن كوكا للإصابة وسوف نفقد الثنائي أيضا في حال التأهل، ولكن نحن لا نقف على أحد وسيظهر ذلك غدا".

ويستعد المنتخب الوطني لمواجهة جنوب أفريقيا غدًا السبت في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات دور الـ 16 من كأس أمم أفريقيا، حيث يواجه الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا الفائز من مواجهة الكاميرون ونجيريا في الدور ربع النهائي من البطولة التي تستضيفها مصر وتختتم فاعليتها في التاسع عشر من شهر يوليو المقبل.

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