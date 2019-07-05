محمد صلاح يشارك في تدريبات المنتخب استعدادًا لمواجهة جنوب أفريقيا

شارك محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، في تدريبات المنتخب الأخيرة قبل مواجهة منتخب جنوب أفريقيا في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية.

وغاب محمد صلاح أمس عن التدريبات استعداداً لجنوب إفريقيا بسبب تعرضه لنزلة برد منعته من المشاركة من المران.

وحصل النجم المصري على راحة لمدة 24 ساعة فقط يحصل خلالها على العلاج اللازم، من أجل العودة بشكل قوي.

موقف صلاح من المشاركة في مباراة جنوب أفريقيا

وفي سياق متصل، أكد المدير الفني للفراعة، خافير أجيري، جاهزية اللاعب محمد صلاح للمشاركة في لقاء جنوب أفريقيا في دور الـ16 في كأس الأمم الأفريقية المقامة علي الأراضي المصرية.

وأكد المدرب في تصريحات صحفية:" محمد صلاح جاهز للمشاركة بمباراة جنوب أفريقيا".

ونجح محمد صلاح في تسجيل هدفين مع المنتخب، في دور المجموعات، حيث هز شباك الكونغو وأوغندا.

وينتظر الفائز من مباراة مصر وجنوب أفريقيا ملاقاة المنتخب الفائزة من مواجهة الكاميرون ونيجيريا، لخوض منافسة دور ربع نهائي أمم أفريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019.