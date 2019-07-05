الحوار الكامل| باكستر: مواجهة الفراعنة صعبة.. وأتمنى أن يكون "صلاح وتريزيجيه" خارج الخدمة

يحلم بالفوز وتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا فى أول وجود له بالبطولة، ستيوارت باكستر، الإسكتلندى المولود فى مدينة وولفرهامبتون الإنجليزية، صاحب الـ65 عاماً، الذى يتولى المسئولية الفنية للمرة الثانية كمدير فنى لمنتخب "البافانا بافانا"، وضعه سوء الحظ فى صدام مبكر أمام طموحات المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى.

والتقته "الوطن" فى حوار خاص قبل لقاء الليلة معلنً ا حبه للمنافسة والتحدى، ورد على كلام لاعبه سفيسو هلانتى، مدافع الفريق، ضد المنتخب المصرى، وكذلك تكلم عن محمد صلاح وتريزيجيه والمنتخبات المرشحة لنيل اللقب وأفضل وأخطر اللاعبين فى البطولة بعد انتهاء الدور الأول داخل الحوار:

كيف ترى مواجهة مصر؟

- بالطبع هى مباراة كبيرة ينتظرها الكثيرون، إنها بمثابة تحدٍّ كبير بالنسبة لنا، فعلى مستوى تنظيم فريقى خاصة فى الشق الدفاعى سنكون جيدين للغاية، وسيكون مدافعو فريقى فى الموعد بتلك المواجهة الصعبة، لكننا نعانى قليلاً على المستوى الهجومى، وأؤمن بأننا قادرون على تحقيق شىء ما، أعمل على تطوير الأداء الهجومى للفريق، أود أن أعترف لك بأن المباراة صعبة بالفعل، ولكننى منذ طفولتى وتعلم لعب الكرة أعشق التحدى ولا أريد أن أواجه فريقاً ضعيفاً، ولكننى أحب مواجهة فريق كبير حتى لو لعب أمام جماهيره الغفيرة.

باكستر: منتخب مصر واحد من أكبر منتخبات القارة

ما تقييمك للمنتخب المصرى؟

- المنتخب المصرى واحد من أكبر منتخبات القارة، والبعض يرى أنه متفوق على فريق جنوب أفريقيا، لكن فريقى واجه المنتخب المغربى، أحد أفضل المنتخبات الأفريقية وكذلك منتخب كوت ديفوار، ولم نكن خائفين من أى منتخب منهما، وفى اعتقادى أن مستوى المنتخب المصرى قريب للغاية من مستوى هذين المنتخبين، نحن خسرنا لقاءى أسود الأطلس والأفيال، لكننا تعرضنا للهزيمة بسبب خطأ واحد فى كل مباراة منهما، وهذه طبيعة المواجهات بين الكبار، حيث يكفى خطأ واحد لحسم المباراة.

المدير الفني لجنوب أفريقيا: لن أكشف عن الطريقة التى سألعب بها أمام الفراعنة

هل يعنى كلامك أنك ستعتمد أسلوباً دفاعياً أمام منتخب مصر؟

- لن أكشف عن الطريقة التى سألعب بها بكل تأكيد، لكنكم ستشاهدونها على أرض الملعب، ولكن سنحاول تقليل المساحات أمام الهجوم المصرى وسرعة الخروج بالكرة من الخط الخلفى إلى المناطق الأمامية مع محاولة إنهاء أى فرصة لصالحنا ستمنحنا الفرصة لهز شباك الفراعنة، لكننى أخشى عاملى التوتر والقلق، الذى يعانى منه بعض اللاعبين بالفعل، لأن منهم من يلعب كأس أمم أفريقيا لأول مرة فى مسيرته الكروية، ولكننا نحاول إزالة هذا التوتر، بل وتحدثت معهم بأن منتخب بلادهم يخوض تلك البطولة من أجل المتعة، وتقديم بطولة كبيرة، حتى أقلل من الضغوط الواقعة عليهم بسبب صغر سن بعضهم، ولكننى حذرت من ارتكاب الأخطاء أمام مصر، حيث يوجد فى هذا المنتخب العديد من اللاعبين أصحاب الخبرة والمهارة.

هل ستشعر بخيبة الأمل حال توديع البطولة أمام مصر فى ثمن النهائى؟

- توديع البطولة يؤدى إلى الإحباط والحزن، سواء خرجت من دور المجموعات أو حتى ودعت البطولة من دور نصف النهائى، فكل الفرق المشاركة تحلم بتحقيق اللقب، ولكن سيكون هناك فائز وحيد سيرفع لاعبوه كأس البطولة، أعلم أن البعض يتوقع هزيمة فريقى بسهولة ولكن عليهم أن يشاهدوا مباراتينا أمام المغرب وكوت ديفوار، لقد خسرنا بفارق هدف واحد وبصعوبة شديدة، رغم أننا ما زلنا فى مرحلة تكوين فريق لمستقبل جنوب أفريقيا.

هل قائمتك لديها الخبرة الكافية لمواجهة أكثر منتخب حصل على كأس الأمم؟

- أؤمن جيداً بقدرات اللاعبين الذين وقع عليهم الاختيار للمشاركة فى تلك البطولة، وهناك لاعبون لديهم خبرات عالية وجاهزة لتلك المواجهة، أعترف بأن المباراة ليست سهلة وستزداد صعوبة على اللاعبين بسبب قوة المنتخب المصرى، بالإضافة للعب أمام 70 ألف مشجع سيهزون أرجاء الملعب، وقد يتسبب ذلك فى خوف وتوتر بعض اللاعبين بكل تأكيد، ولكننا كجهاز فنى نقوم بدورنا وتحدثنا مع اللاعبين فى تلك الجزئية، وأخبرتهم بأن مواجهة فريق البلد المضيف، وحضور الجمهور بشكل مكثف شىء طبيعى، وعليهم ألا يتأثروا بالضجيج وهتافات المشجعين، كما أننى أعلم أن الجمهور المصرى عاشق لكرة القدم وسينصب تركيزه فقط على تشجيع فريقه وليس للتشويش ومضايقة المنافس، وهو ما سيجعل تلك المباراة مُمتعة حتى فى المدرجات قبل أن تكون كذلك بين الفريقين على أرض الملعب.

هل تأثر منتخب جنوب أفريقيا بغياب كيجان دوللى؟

- فقدنا قيمة كبيرة فى الفريق بسبب غياب كيجان دوللى، ومثلت إصابته ضربة موجعة لنا، لأننا لا نملك لاعبين فى قيمة "كيجان"، لأنه لاعب يجيد اللعب وسط أجواء مشحونة سواء من لاعبى الفريق المنافس، أو من جماهيره، ويعد غيابه خسارة كبيرة، وبالتحديد عن مواجهة اليوم أمام مصر، لأنه خاض مباريات عديدة أمام الأندية المصرية، وكنت أتمنى أن يوجد، لأننا كنا بحاجة إلى خبراته فى تلك البطولة، ولكن لا أحد يستطيع أن يلقى باللوم على الإصابات فى عالم كرة القدم، لأنها قدر ولا بد منه.

ماذا عن غياب ثيمبا زوانى أمام الفراعنة؟

- أنا حزين لغياب "زوانى" عن مباراة الليلة، إنه لاعب ذكى داخل الملعب، وكنت أستغله للعب عدة أدوار داخل المستطيل الأخضر، ولكنه الآن موقوف، وعلينا أن نتعامل مع الأمر، وسأحاول أن أجد بديلاً مناسباً له للقيام بواجباته داخل الملعب أمام الفراعنة.

باكستر: حذرت فريقي من محمد صلاح لكونه أحد نجوم كرة القدم الكبار

أرى أنك تكن احتراماً كبيراً للمنتخب المصرى على عكس تصريحات سانديل هلانتى، الذى تحدى محمد صلاح، هل توافقه الرأى؟

- إذا كان أعلن ذلك وتحدى محمد صلاح، فأتمنى أن يكون على قدر هذا التحدى ويستطيع إيقاف هداف الدورى الإنجليزى، وأن يكون واثقاً فى قدراته الدفاعية أمام لاعب بحجم "صلاح"، وأرجو ألا تكون ثقة مفرطة تؤدى لنتيجة عكسية.

ما رأيك الشخصى فى محمد صلاح؟

- إنه لاعب رائع، ويملك قدرات خاصة، وما يميزه أكثر أنه يلعب بقميص بلده بنفس الحماس الذى يخوض به مباريات ليفربول، فالكل يعلم أن بعض النجوم الكبار لا يقدمون لمنتخب بلدهم مثلما يفعلون مع أنديتهم، لكن "صلاح" من نوع مختلف، وسنحاول أن نسيطر عليه ونقلل من خطورته قدر الإمكان، وحذرت فريقى من أن "مو" من نجوم كرة القدم الكبار، ومن الممكن أن يظل مختفياً لفترات، ولكنه يظهر فجأة، ويصنع الفارق لصالح منتخب بلاده.

مدرب جنوب أفريقيا: لدينا حسابات خاصة لتريزيجيه

يبدو أنك مستعد جيدًا لمحمد صلاح، لكن ماذا عن باقى لاعبى مصر؟

- منتخب مصر يملك العديد من النجوم، وليس محمد صلاح فقط، هناك أيضاً محمود "تريزيجيه"، وسنعمل له حسابات خاصة، وأعتقد أن منتخب مصر محظوظ بامتلاك جناحين بخطورة "صلاح وتريزيجيه"، سنواجه لاعبين من أخطر لاعبى البطولة، ويملكان عدة مهارات ستصعّب مهمة المنافسين، كما أن الوجود الجماهيرى الكبير سيزيد من حماس نجوم الفراعنة، وهذا الشىء بالتحديد سيساعدهم كثيراً فى اللعب بارتياحية أمامنا، لكننا تعاملنا من قبل مع لاعبين خطيرين مثلهما فى مواجهة المنتخب المغربى، مثل حكيمى وزياش، ولكن فريقى كان محظوظاً بعدم ظهورهما بشكل جيد فى مباراتنا بدور المجموعات، وأتمنى أن يكون صلاح وتريزيجيه خارج الخدمة فى مباراة اليوم.

بعد الحديث عن تلك الصعوبات.. هل ما زلت تمتلك أملاً بتحقيق جنوب أفريقيا شيئاً يذكره التاريخ؟

- سأكون صريحاً معك، أرى أنه من الصعب فى الوقت الحالى تحقيق لقب كبير، بسبب العقبات التى واجهناها قبل بدء البطولة، ولكن أرى أن ما يحدث لجنوب أفريقيا فى السنوات القليلة الماضية، يذكرنى كثيراً بما حدث مع منتخب إنجلترا، ولكن فى كل مرة كان هناك بصيص من الأمل أن يحقق المنتخب الإنجليزى شيئاً ما، ولكنها لم تفز بأى شىء، وكل مرة تتوقع الجماهير بأن يفعل المنتخب الإنجليزى إنجازاً كبيراً، لكنه لا يفعل أى شىء يُذكر فى نهائيات كأس العالم أو نهائيات كأس الأمم الأوروبية، ولكن إذا قلل الأشخاص من توقعاتهم وحديثهم عن منتخب بلادهم، سواء فى إنجلترا أو جنوب أفريقيا، ستقل الضغوط على اللاعبين وسيظهرون بمستوى رائع.

حال تمكّن جنوب أفريقيا من الفوز على مصر، هل تفضّل مواجهة نيجيريا أم الكاميرون؟

- لا أفكر حالياً فى ربع النهائى، إذ إن كل تركيزى منصب على مواجهة مصر، وسأحاول الفوز فى تلك المباراة، وإن تأهلنا للدور التالى فسندرس منافسنا الجديد من أجل التخطيط لتحقيق الانتصار عليه أيضاً.

ما المنتخبات المرشحة لتحقيق لقب النسخة الحالية من كأس الأمم؟

- هناك العديد من المنتخبات القوية للغاية فى كأس الأمم الأفريقية، فمنتخبات مصر والمغرب والجزائر والكاميرون ونيجيريا كلها فرق مرشحة لتحقيق اللقب، ومن الصعب تحديد الفريق الأقوى فى النسخة الحالية، وأعتقد أن المباريات بين الكبار سيحسمها مشهد واحد أو خطأ بسيط سيحدد الفائز عندما يلتقى فريقان كبيران مثل التى ذكرناها، وهذا هو حال كرة القدم.

ماذا عن مستوى النجوم فى البطولة الحالية، مثل صلاح، ومانى، وزياش، ومحرز؟

- إنهم لاعبون عظماء بالفعل، يكفى أنهم يبذلون جهداً كبيراً من أجل قيادة منتخبات بلادهم، وما يثير إعجابى حقاً، أنهم يؤدون مع المنتخب بنفس القوة والشغف الذى يلعبون به مع أنديتهم وهو أمر نادر.

هل لفت انتباهك لاعبون آخرون مميزون داخل البطولة؟

- بالطبع هناك العديد من اللاعبين المميزين وأصحاب المهارات الكبيرة، مثل: محمود تريزيجيه، جناح المنتخب المصرى، وآدم ونّاس، لاعب المنتخب الجزائرى، الذى أعتقد أنه أخطر لاعبى البطولة حتى الآن، وأعتقد أن هذا الثنائى بالذات يقدم مردوداً رائعاً فى بطولة أفريقيا، على الرغم من عدم وجودهما فى أندية كبيرة، فإنهما يفيدان بشكل كبير منتخبى بلديهما، ولكن يتعرض تريزيجيه لضغوط أكبر لأنه يلعب على ملعبه ووسط جماهيره، وهو مطالب بتحقيق الفوز باللقب برفقة زملائه، ولكننى أراه لاعباً يجيد التعامل مع مثل تلك الأمور لأنه بالفعل لاعب رائع، وأعتقد أنه سيوجد قريباً فى نادٍ كبير عقب انتهاء البطولة.

هل سنرى يوماً ما لاعباً من أفريقيا حائزاً للكرة الذهبية؟

- بالطبع سنشاهد يوماً ما لاعباً من أفريقيا، ينال الكرة الذهبية، لقد أثبت اللاعبون الأفارقة أنهم لاعبون كبار، وفى الوقت الحالى يوجد العديد من اللاعبين القادمين من القارة السمراء فى قائمة الأفضل بين لاعبى العالم.

هل يستطيع محمد صلاح فعل ذلك؟

- محمد صلاح من أفضل لاعبى العالم بالوقت الحالى، وإن لم يحقق الكرة الذهبية قريباً، فسيحققها لاعب أفريقى آخر، فعلى كل لاعب أن يؤمن بقدراته ويبذل أقصى جهده داخل المستطيل الأخضر، ويثبت للجميع بأنه الأفضل.

باكستر: فخور للغاية بوجودي مع منتخب جنوب أفريقيا

بشكل شخصى كيف تقيم تجربتك للمرة الثانية فى تدريب جنوب أفريقيا، وهذه المرة تقودها فى كأس الأمم وهو ما حُرمت منه 2006 وكانت مصر تنظم البطولة حينها أيضاً؟

فخور للغاية بالوجود مع هذا المنتخب، وأن أكون مسئولاً عنه فى بطولة كبيرة بحجم كأس الأمم الأفريقية، ولدى أمل كبير أن أعوّض غيابى عن نسخة 2006، بعدما قدت الفريق للتأهل عبر التصفيات المزدوجة حينها، لكننى لم أستطع تحقيق الوصول إلى كأس العالم وهو الهدف المطلوب تحقيقه حينها، فرحلت عن تدريب الفريق نهاية عام 2005 وأتمنى أن أصالح جماهير جنوب أفريقيا بتحقيق إنجاز كبير فى النسخة الحالية، وسأبذل قصارى جهدى لتحقيق أحلامهم.