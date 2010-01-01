النصر يا أبطال.. مصر وجنوب أفريقيا فى مواجهة فاصلة بدور الـ16 الليلة

يلتقى منتخب مصر فى التاسعة مساء اليوم، السبت، مع نظيره جنوب أفريقيا، فى المباراة التى تجمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التى تستضيفها مصر حتى التاسع عشر من يوليو الحالى.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الستة عشر، بعد أن حقق العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات زيمبابوى والكونغو الديمقراطية وأوغندا، فى الوقت الذى تأهل فيه منتخب جنوب أفريقيا ضمن أفضل ثوالث، بعدما حصل على ثلاث نقاط من الفوز على ناميبيا بهدف دون رد، والخسارة من كوت ديفوار والمغرب بنفس النتيجة. وحرص المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب المصرى، على الاجتماع باللاعبين خلال الساعات القليلة الماضية، من أجل حثهم على أهمية مباراة جنوب أفريقيا، خصوصاً أن أى نتيجة غير الفوز تعنى الوداع، وطالبهم بضرورة التسديد من خارج منطقة الجزاء، من أجل اختراق الدفاعات المنتظرة من جانب منتخب الأولاد، حيث ركز فى تدريباته الأخيرة على كيفية التسديد وإرباك دفاعات الخصم.

وشهدت تدريبات الفراعنة قبل اللقاء محاولات من أجيرى لتصحيح بعض الأخطاء الدفاعية التى ظهرت فى مباريات الدور الأول، ومحاولة تجنبها فى مباراة اليوم، فى ظل سرعة لاعبى منتخب جنوب أفريقيا فى الهجمات المرتدة.

وعقد أجيرى جلسة خاصة مع مروان محسن، مهاجم النادى الأهلى، طالبه فيها بالتخلى عن الضغوط التى يتعرض لها فى الفترة الأخيرة، بسبب صيامه التهديفى فى المباريات التى شارك فيها بدور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأفريقية، والتركيز فى لقاء اليوم.

ومن المنتظر أن يشهد تشكيل الفراعنة أمام جنوب أفريقيا تغييرات عديدة عن التشكيل الذى خاض مباراة أوغندا بختام مرحلة المجموعات، حيث سيعود محمود علاء للعب بمركز قلب الدفاع بجوار أحمد حجازى، بعد أن شارك باهر المحمدى أساسياً باللقاء الأخير، ويلعب طارق حامد فى خط الوسط بجوار محمد الننى، ويعود مروان محسن لقيادة خط الهجوم بعد أن شارك أحمد حسن كوكا أساسياً بلقاء أوغندا الأخير قبل أن يغادر الملعب للإصابة.

التشكيل المتوقع لمصر أمام جنوب أفريقيا

ومن المتوقع أن يبدأ المكسيكى خافيير أجيرى مباراة جنوب أفريقيا بتشكيل مكون من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وأمامه أيمن أشرف وأحمد حجازى ومحمود علاء وأحمد المحمدى، وفى خط الوسط طارق حامد ومحمد الننى وعبدالله السعيد ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح، وفى الهجوم مروان محسن. على الجانب الآخر، يسعى الإنجليزى ستيوارت باكستر، المدير الفنى لمنتخب جنوب أفريقيا، إلى إحراج الفراعنة على أرضهم ووسط جماهيرهم ومحاولة التأهل من خلال الاعتماد على الهجمات المرتدة فى المباريات، ويفضل باكستر الأداء الهجومى والضغط على المنافس ولا يميل إلى التأمين الدفاعى بشكل كبير، الأمر الذى قد يساهم فى أن تكون المباراة مفتوحة من جانب كلا المنتخبين أملاً فى تحقيق هدف مبكر.

ويعتمد باكستر على بعض اللاعبين أصحاب الخبرات فى الخط الأمامى يمنحون منتخب «الأولاد» الفرصة فى حسم المواجهات الصعبة، ويعول عليهم كثيراً فى مباراة اليوم السبت، وهم بيرسى تاو، لاعب صن داونز الجنوب أفريقى، الذى يمتلك قدرة كبيرة على المراوغة والتمرير الجيد، فضلاً عن ثولانى سيريرو، لاعب الوسط المميز المحترف بنادى فيتسه أرنهيم الهولندى والنجم السابق لأياكس أمستردام، والذى يتميز بسرعة نقل الهجمة والتحول الهجومى من المناطق الدفاعية للمناطق الأمامية، إضافة إلى قوة التسديد على المرمى.