بالفيديو| الخطيب يفجر مفاجأة: الأهلي سيلعب الموسم الجديد بـ5 أجانب

قال الناقد الرياضي إيهاب الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، إن جماهير القلعة الحمراء تعقد آمالاً كبيرة على إصلاح أخطاء وسط الملعب التي ظهرت الموسم الماضي في مباريات الأهلي بعد التعاقد مع المالي أليو ديانج، لاعب مولودية الجزائر، لمدة خمسة مواسم، بداية من الموسم المقبل.

وحول ما تردد عن أزمة قيد الأجانب، أضاف الخطيب: "الأزمة الآن أن لوائح القيد بالدوري المصري تنص على انضمام 4 لاعبين أجانب بقائمة كل فريق والأهلي بعد التعاقد مع ديانج أصبح يضم خمسة لاعبين أجانب، هم: التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والنيجيري جونيو أجايي، والمغربي وليد أزارو، ومع إعلان التعاقد مع اللاعب المالي بات الجميع يفكر بمن سيكون الضحية من اللاعبين الأجانب ومن يرحل عن القلعة الحمراء لقيد ديانج بدلا منه؟".

وفجر الخطيب مفاجأة مدوية قائلا: "الأهلي سيلعب باللاعبين الأجانب الخمسة وليس لديه إجبار لرحيل أي لاعب أجنبي لقيد ديانج بدلا منه، لأن الفترة المقبلة ستشهد اتخاذ اتحاد الكرة قرارا بقيد لاعب من شمال أفريقيا بقائمة كل فريق كلاعب محلي".

وأضاف مدير تحرير "الوطن": "إذا حدث تغيير في الأمور وتراجع اتحاد الكرة عن موقفه سيكون النيجيري أجايي هو اللاعب الأجنبي الذي سيتم التضحية به لقيد اللاعب المالي الجديد بدلا منه، خاصة وأن اللجنة الفنية بالنادي الأهلي والأوروجوياني المدير الفني للفريق يرى أن الأنجولي جيرالدو لاعب هام ويرفض الجميع بقلعة الجزيرة الاستغناء عن خدماته".

بسبب عدم استعادة مستواه.. أجايي يقترب من الرحيل

وأشار الخطيب إلى استقرار الجهاز الفني بشكل كبير على رحيل أجايي، لأنه لم يستعد مستواه المعهود بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً، متابعاً: "إلا أنه حتى الآن الأمر تسير في الوضع الطبيعي، والأهلي يستطيع أن يلعب بالمحترفين الأجانب الخمسة بصفوفه، لأنه تلقى تأكيدات من اتحاد الكرة بصدور قرار رسمي باعتبار لاعب من شمال أفريقيا كلاعب محلي بقائمة كل فريق بداية من الموسم المقبل".