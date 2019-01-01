بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا بأمم أفريقيا

يقدم الوطن سبورت بث مباشر لحظة بلحظة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا، في إطار مباريات دور الـ16 من أمم أفريقيا، والتي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو.

ومن المقرر إقامة تلك المباراة على ستاد القاهرة الدولي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا، وُتذاع تلك المواجهة على قناتي "بي إن سبورتس"، "تايم سبورت".

الجدير بالذكر أن منتخب مصر نجح في التأهل لدور الـ16 من أمم أفريقيا، وذلك عقب احتلاله صدارة المجموعة الأولى من البطولة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية بدور المجموعات من البطولة.

في المقابل نجح منتخب جنوب أفريقيا في التأهل لدور الـ16 من البطولة، وذلك كونه أحد أفضل المنتخبات الحاصلة على المركز الثالث بالبطولة، وذلك بعد احتلاله المركز الثالث من المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط من انتصار وحيد وخسارتين بدور المجموعات.

بث مباشر أحداث المباراة

النشيد الوطني للمنتخبين .

الحكم يبدأ أحداث الشوط الأول.

ق1هجمة مرتدة لمنتخب جنوب أفريقيا، لكن محمد الشناوي يتمسك بالكرة من تسديدة ضعيفة.

ق3 تسديدة من طاو لاعب جنوب أفريقيا، ولكن بعيدة عن مرمى محمد الشناوي.

ق4 تسديدة خطير لمحمد صلاح وارتطمت بالدفاع ومرت لركنية من جهة اليمين.

د7 تناقل الكرات بين أقدام لاعبي منتخب مصر، ومحاولات للوصول لمرمى جنوب أفريقيا.

د8 ركلة حرة للمنتخب المصري من الجهة اليسرى بعد إعاقة لتريزيجيه.

د10 ضغط من لاعبي منتخب جنوب أفريقيا علي دفاعات المنتخب المصري، ومحاولات لاستخلاص الكرة.

د11 كرة خطيرة لموسيبا في اتجاه منطقة جزاء منتخب مصر، ولكن تدخل من طارق حامد واستخلاص للكرة وسقوط حامد مصابًا وتدخل الجهاز الطبي، وإستكمل اللاعب المباراة.

د13 الجمهور المصري في المدرجات يهتف "الليلة مش هزار العبوا يا ابطال".

د14 ركلة حرة لصالح المنتخب في منتصف الملعب بعد عرقلة أيمن أشرف.

د15 تسديدة خطيرة من طاو علي محمد الشناوي، والحاري يمسك الكرة علي مرتين.

د17 ركلة حرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا بعد إعاقة لبيرسي تاو، في منتصف الملعب.

د20 كرة عرضية من تريزيجيه من جهة اليسار مرت إلى ركلة مرمى لصالح البافانا بافانا.

د20 الجمهور المصرية يحيي ذكرى شهداء نادي الزمالك.

د21 ركلة حرة مباشرة لمنتخب جنوب أفريقيا علي عبدالله السعيد، من منطقة خطيرة أمام منطقة الجزاء.

د24 انطلاقة من محمد صلاح في اتجاه منطقة الجزاء لجنوب إفريقيا بهجمة مرتدة ثم مررها إلى تريزيجيه المنفرد بالمرمى، لكن صوبها ضعيفة للغاية في يد الحارس.

د25 ركلة حرة لصالح منتخب مصر بالقرب من منطقة الجزاء بعد عرقلة تريزيجيه.

مرور أول نص ساعة من المباراة، ومازال التعادل السلبي بدون أهداف مستمر.

د33 محاولات مستمرة في منتصف ملعب جنوب إفريقيا للفراعنة ولكن دون خطورة.

د34 ركلة حرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا في منتصف الملعب.

د37 أجيري المدير الفني للفراعنة، يستغل توقف اللعب بسبب إصابة زونجو لاعب وسط جنوب أفريقيا، ومنح تعليمات خاصة للثلاثي احمد المحمدي ومروان محسن ومحمد صلاح.

د40 تألق لمحمد الشناوي حارس منتخب مصر وإنقاذ لإنفراد من بيرسي طاو لاعب جنوب أفريقيا.

د43 ركلة حرة لصالح منتخب جنوب إفريقيا في منتصف الملعب.

إنتهى الوقت الأصلي من الشوط الأول، ودقيقة وقت بدل ضائع.

إنتهئ الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا.

بداية الشوط الثاني .. وخروج مروان محسن ونزول أحمد علي.

د47 تسديدة قوية من محمد النني ولكن بجوار القائم الأيمن للحارس.

د49 الجماهير المصرية تهتف "شناوي شناوي".

د51 عرضية من أحمد المحمدي من جهة اليمين، ولكن بدون متابعة.

د54 عرضية خطيرة من كاموهيلو موكوتجو من جهة اليمين، ولكن طويلة ولن تجد لاعبي منتخب جنوب أفريقيا في منطقة الجزاء.

د57 تسديدة من أحمد علي ولكنها أعلى العارضة.

د58 تناقل الكرات في منتصف الملعب لمنتخب جنوب أفريقيا، ومحاولة للوصول لمرمى محمد الشناوي.

د63 ضربة ركنية لمنتخب مصر من الجهة اليسرى، وعلي تسديدها عبدالله السعيد.

د64 نزول عمرو وردة وخروج عبدالله السعيد.

د67 ضربة ركنية لمنتخب مصر، وعلي تسديدها محمد صلاح وعمرو وردة.

د69 إنذار لأيمن أشرف بسبب تدخل عنيف، وضربة حرة لمنتخب جنوب أفريقيا.

د72 كرة خطيرة لجنوب أفريقيا من الناحية اليمين، ولكن محمد الشناوي يمسك الكرة.

متبقي ربع ساعة علي إنتهى المباراة، ومازال التعادل السلبي بدون أهداف.

د78 تسديدة ضعيفة من عمرو وردة مرت إلى ركلة مرمى.

د80 محاولات من المنتخب المصري لتسجيل الهدف الأول في شباك جنوب أفريقيا.

د83 نزول وليد سليمان وخروج محمد النني.

د85 جول جنوب أفريقيا والهدف الأول في شباك منتخب مصر.

د88 محاولات من المنتخب المصري، لتسجيل هدف التعادل.

إنتهى الوقت الأصلي من المباراة، و4 دقائق وقت بدل ضائع.

إنتهى المباراة، بخسارة منتخب مصر بهدف دون رد من جنوب أفريقيا.