تشجيع جنوني في استاد القاهرة فور نزول لاعبي المنتخب للإحماء

حرص الجمهور المصري المتواجد في استاد القاهرة على تشجيع اللاعبين، فور النزول إلى أرض الملعب، بحرارة شديدة، لتحفيزهم لتحقيق الفوز على جنوب أفريقيا.

ويلتقي المنتخب المصري أمام جنوب أفريقيا، بعد قليل، على استاد للقاهرة في دور الـ ١٦ من بطولة الأمم الأفريقية. وحصل الثنائي محمود حسن تريزيجيه ومحمد صلاح على النصيب الأكبر من التشجيع.

نزول طاقم التحكيم لأرض الملعب

وشهد ملعب استاد القاهرة الدولي، نزول طاقم تحكيم مباراة مصر وجنوب أفريقيا بقيادة الجابوني إيريك أوتوجو، لمعاينة الملعب وإجراء عمليات الإحماء، استعدادا لمواجهة مصر وجنوب أفريقيا في ثمن نهائي كأس أمم أفريقيا.

ويعاون الحكم الجابوني "أوتوجو" كل من التشادي عيسى يايا والمالاجاشي ليونيل أندريانانتيناينا كمساعد أول وثاني على الترتيب، وسيكون الحكم الكاميروني أليوم نانيت هو الحكم الرابع في المباراة التي يراقبها النيجري حميدو هيما.

نزول لاعبي منتخب مصر لأرض الملعب

وفي سياق متصل، شهد ملعب استاد القاهرة، نزول لاعبي المنتخب المصري وسط الأغاني الوطنية التي تشعل ستاد القاهرة قبل دقائق من مباراة مصر وجنوب أفريقيا ضمن منافسات دور الـ16 في كأس الأمم.

وقامت الإذاعة الداخلية بإذاعة أغاني وطنية ألهبت حماس الجماهير، واستمرت الأغاني مع نزول لاعبي المنتخب الوطني لأداء تدريبات الإحماء استعدادا لبدء المباراة.