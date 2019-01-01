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15 دقيقة.. تعادل سلبي بين مصر وجنوب أفريقيا

09:18 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: حسين غريب
15 دقيقة.. تعادل سلبي بين مصر وجنوب أفريقيا

مصر

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مرت 15 دقيقة من مباراة مصر وجنوب أفريقيا بدور الـ16 من كأس أمم أفريقيا ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف.

بدأت المباراة بشكل نشيط من منتخب مصر، عن طريق أيمن أشرف وأحمد المحمدي لكن العرضيات افتقدت للدقة بشكل كبير.

لاحت لمنتخب مصر أكثر من فرصة لكنها لم تترجم بشكل صحيح، بدأت بمحمد صلاح في الدقيقة 4 لكن الكرة مرت بجوار القائم.

حصل محمود تريزيجية على ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 9 بعد مراوغة رائعة لدفاع جنوب أفريقيا لكن عبدالله السعيد نفذها بشكل خاطئ للغاية ومرت الكرة خارج الملعب.

اعتمد منتخب جنوب أفريقيا بشكل كبير على الكرات المرتدة بعد خطف الكرة من لاعبي مصر.

تصدى محمد الشناوي في الدقيقة 14 لتسديدة قوية من جنوب أفريقيا عن طريق بيرسي تاو في أول فرص البافانا بافانا على مرمى الفراعنة.

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