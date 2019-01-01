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الشناوي وطارق حامد ينهمران في البكاء عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا

11:21 م | السبت 06 يوليو 2019
كتب: الوطن سبورت
الشناوي وطارق حامد ينهمران في البكاء عقب الهزيمة من جنوب أفريقيا

منتخب مصر

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دخل اللاعب طارق حامد، والحارس محمد الشناوي، في نوبة من البكاء الشديد عقب هزيمة مصر من جنوب أفريقيا وخروجها من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وحرص لاعبو منتخب جنوب أفريقيا على الذهاب للاعبي المنتخب الوطني لمواساتهم، عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية.

وخرج النجم المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي عقب صافرة نهاية المبارة مسرعاً إلى غرف خلع الملابس، وسط حالة حزن شديدة.

وحيت الجماهير المصرية لاعبي جنوب أفريقيا بعد فوزهم على مصر بهدف نظيف، وتأهلهم إلى ربع نهائي كأس أمم أفريقيا، وحرص لاعبو البافانا بافانا إلى الذهاب للجمهور ورد التحية.

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