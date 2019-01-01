مبلغ كبير.. عقد أجيري ممتد 4 سنوات والشرط الجزائي يحسم مصيره مع منتخب مصر

ودع منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بعد الخسارة التي تلقاها الفراعنة من جنوب أفريقيا بهدف دون رد، ضمن المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، واحتضنها استاد القاهرة الدولي.

وينص عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني للمنتخب المصري، مع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم، على وجود شرط جزائي قدره 120 ألف دولار شهريًا، حال رغبة أي من الطرفين في فسخ التعاقد.

ويرتبط أجيري بعقد مع المنتخب المصري يمتد إلى 4 سنوات، إلا أن مجلس الجبلاية لم يحسم مصير الخواجة المكسيكي بشكل رسمي حتى الآن.

جلسة بين أجيري ومجلس الجبلاية

ومن المنتظر، أن يتم عقد جلسة بين أجيري ومجلس الجبلاية خلال الساعات القليلة المقبلة، من أجل مناقشة التقرير الخاص بخروج الفراعنة من البطولة مبكرًا.

ولم يتحدد حتى الآن موعد الجلسة بين الطرفين في ظل انشغال مجلس الجبلاية بأحداث تنظيم البطولة حتى موعد الانتهاء يوم 19 من شهر يوليو الجاري.