مورينيو: هزيمة مصر محبطة للغاية.. والمنتخب لم يستغل حشود الجماهير

قال جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق، إن منتخب جنوب إفريقيا كان منظم جدا ويضغط بشكل جيد على حارس مرمى منتخب مصر محمد الشناوي.

وأضاف مورينيو، خلال استضافته بقناة "تايم سبورت" مع الإعلامي سيف زاهر، أن المنتخب المصري كان يعاني من صعوبة إيجاد المسافات بين صفوف جنوب إفريقيا، وكذلك صعوبة في خلق فرص وكانت الفرص الأكبر لصالح جنوب إفريقيا لأنها تمكنت من إيجاد بعض المساحات في دفاعات مصر، وهذا عكس ما توقعناه من البداية.

وتابع أن هزيمة منتخب مصر محبطة للغاية، مؤكدا أن تأثير خافيير أجيري المدير الفني للفراعنة لم يظهر في المباراة فالأداء محبط وتنظيم جنوب إفريقيا جيد جدا.

مورينيو: لاعبو المنتخب المصري لم يستغلوا حشود الجماهير

واستطرد: "عندما يقوم المدربون بالتبديلات فهي مثل البطيخة لا تعلم ماذا سيحدث في التغييرات إلا بعد أن تقوم بها، وفي بعض الأحيان تنفع وفي بعض الأحيان لا"، مشيرا إلى أن وضع المنتخب المصري كان سيئا للغاية.

وأشار إلى أن بداية المباراة كانت الأفضلية لصالح المنتخب المصري، "إذا أحرز المنتخب المصري الهدف في ذلك الوقت لكان الأمر مختلفا تماما، وكنت أعتقد أن مصر في موقف أقوى ولكن الحلول كانت تأتي فقط من الهجمات المرتدة".

وأوضح أن كرة القدم دائما ما تكون غير متوقعة ويمكنك أن تضع خطة وتطورها لكنك لا تستطيع استخدامها أو لا تنجح بعد تطبيقها، "لم أتوقع أبدا أن يضغط منتخب جنوب إفريقيا، وتوقعت أن يكونوا خائفين من المنتخب المصري لكنهم لعبوا بأريحية كبيرة".

وأشار إلى أن اللاعبين في بعض الأحيان يخذلون المدربين والعكس، ولا يظن أن خافير أجيري أخبر لاعبي خط وسط مصر أن يمرروا للخلف، فلا يمكن تخيل الكرة التي أعادها محمد النني إلى أحمد حجازي الذي أعادها إلى الحارس ولم يكن يضغط عليهم أحد، مؤكدا أن المنتخب المصري لم يستغل قوة الحشود الجماهيرية.

ومني المنتخب المصري بخسارة مذلة من منتخب جنوب إفريقيا بهدف نظيف في الدقيقة الـ85 ليخرج من دور الـ16.